Официальная касса России: покорители вышек и планет

Фантастика ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА заработала за первый уикенд 134 млн рублей и привлекла 256 тысяч зрителей, заняв двенадцатое место по старту среди российских фильмов этого года. Строчкой ниже оказался зимний ЛЕВША (128 млн рублей и 269 тысяч зрителей), строчкой выше – НОВАЯ ТЕЩА (140 млн рублей и 277 тысяч зрителей), за производство и выпуск которой также отвечали компания «Централ Партнершип» и «Газпром-Медиа Холдинг». В личном зачете исполнителя главной роли Юры Борисова картина по кассе первого уикенда заняла шестое место, чуть превзойдя сборы СОЮЗА СПАСЕНИЯ (124 млн рублей и 455 тысяч зрителей) и существенно недотянув до другой фантастической ленты с его участием, СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (308 млн рублей и 816 тысяч зрителей).

Продюсер фильма, директор телеканала ТНТ и заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки обратила внимание на редкость такого жанра в прокате и отметила, что неординарная рекламная кампания продолжает активно работать, чтобы картина вышла на свои эстимейты. «Я думаю, что вилка 400–500 миллионов для этой картины будет большой победой. Очевидно, что сейчас надо бороться за то, чтобы падение во второй уикенд оказалось минимальным, поэтому, конечно, кампания будет продолжаться, – отметила она. – Наша рекламная кампания превратилась в экшн. Экшном должен быть не только фильм, но и его маркетинг. Эти активности повлияли очень хорошо, потому что, несмотря на сложность жанра, мы получили достаточно крепкий первый уикенд, позволяющий нам смело смотреть во второй».

Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на прошедшем уикенде составила 114 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов, ведущим из которых стала новая экранизация серии видеоигр ОБИТЕЛЬ ЗЛА от режиссера Зака Креггера. Выручка оказалась на 35,8% больше, чем на уикенде, когда в теневом прокате появился другой культовый фильм ужасов, КРИК 7 (84 млн).

ВЫШКА 2 освоила за первые выходные 94,3 млн рублей, а посмотрело ее 174 тысячи зрителей. Стартовые показатели первой части (27,3 млн рублей и 85 тысяч зрителей), выходившей в 2022 году, оказались улучшены в 3,4 раза в денежном выражении и в 2 раза по количеству зрителей. Это второй по успешности запуск для релизов «Каро Премьер» в этом году. Выше только УБЕЖИЩЕ (95,1 млн рублей и 167 тысяч зрителей).

Президент компании Алексей Рязанцев подвел итоги первого уикенда и объяснил, почему сиквел, минимально связанный с первым фильмом, в итоге не обманул зрительские ожидания: «Показатели первого уикенда оказались очень высокими – как те горы, на которые забрались героини картины. Первая ВЫШКА была достаточно камерным произведением – действие разворачивалось в одной локации. Мы рассчитывали, что в кино придут зрители первой ВЫШКИ, а новая локация, более интересный сюжет и драматургия расширят аудиторию. Так и получилось. Смена локации в сиквеле, мне кажется, принесла серьезный сдвиг в повышении интереса к картине».

Фэнтези КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ на второй неделе проката потеряло ощутимые 43,8%, что, впрочем, стало минимальным падением в топ-10. Фильм Алексея Нужного пополнил копилку на 92,2 млн рублей, суммарно заработав уже 279 млн. Общее число зрителей достигло 745 тысяч. Из сказочных релизов этого года наиболее близкой выглядит вторая часть сказки ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА: падение -57,2%, 65,2 млн выручки после второго уикенда и 282 млн рублей и 675 тысяч зрителей суммарно за тот же период.

Перевыпуск СУМЕРЕК потерял 52,8% сборов на второй неделе широкого проката. Напомним, что первые показатели, которые заставили говорить о феномене фанатского релиза, пришлись на несколько премьерных сеансов до официального старта и предпродажи. В общей сложности история Бэллы и Эдварда накопила 307 млн рублей, благодаря 555 тысячам зрителей. Итоговый результат оригинального выпуска СУМЕРЕК (99,7 млн рублей и 644 тысячи зрителей в России с СНГ) в 2008 году уже более чем втрое превзойден по кассе. Главная интрига – смогут ли повторить успех первой части другие фильмы саги. Первый показ перевыпуска СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ замкнул топ-20 на минувшей неделе.

Историческая драма РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО начала работу с шестого места с суммы в 34 млн рублей. Картина о последних годах правления Николая II привлекла внимание 69 тысяч зрителей. По обоим показателям лента превзошла недавнюю ОХОТУ НА ИМПЕРАТОРА (22,1 млн рублей и 47 тысяч зрителей), но уступила цифрам других исторических лент: ИМПЕРАТРИЦЫ (39,6 млн рублей и 120 тысяч зрителей) и ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ (37,7 млн рублей и 91 тысяча зрителей).

ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ после пяти уикендов освоил 258 млн рублей, пополнив за выходные кассу на 9,8 млн. При такой динамике можно предполагать, что мультфильму нужно еще две недели, чтобы достигнуть тотала другого релиза студии «Мельница», ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (275 млн).

Экшн КУРЬЕР на второй неделе потерял 64,4%, обогнав по этому показателю недавнюю БЕГУЩУЮ (-62,6%). Впрочем, накопленной кассы в 45,5 млн рублей хватило, чтобы превзойти итоговые сборы упомянутого триллера с Галь Гадот (41,9 млн рублей), а также тоталы НОРМАЛА (30,5 млн рублей) с Бобом Оденкерком и УБОЙНОЙ СУББОТЫ (25,1 млн) с тем же Аланом Ричсоном.

Анимационно-игровая комедия ХИТРЫЙ КОЙОТ продемонстрировала самое сильное падение интереса в первой десятке – на 70,9%. 170 тысяч зрителей принесли в общей сложности 76 млн рублей.

Замкнул топ-10 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК. Сказка заработала в совокупности 1,029 млрд рублей, собрав у экранов 2,504 млн зрителей, и немногим недобрав до тотала июньской комедии ХОЛОП 3 (1,199 млрд рублей). Это второй показатель по финансовой успешности среди летних релизов официального проката.

Также в прокат вышли хоррор ДЖУМАНДЖИ: ТЕМНЫЙ УРОВЕНЬ (11-е место, 4,1 млн рублей и 8,3 тысячи зрителей), анимация КАПИТАН НЕВЕЛЬСКОЙ И ЗЕМЛИ ЧЕРНОГО ДРАКОНА (12-е место, 3,9 млн рублей и 10,3 тысячи зрителей), экшн-триллер ФЛОРИСТ (19-е место, 1,6 млн рублей и 2,5 тысячи зрителей). Также прошел первый московский показ фанатского релиза СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ (20-е место, 1,6 млн рублей и 1,3 тысячи зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 603 млн рублей, с учетом стран СНГ – 692 млн рублей. Это на 2,6% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 1,7% больше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокате стартовал военный триллер АВГУСТ.

Фото: кадр из фильма ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА

30.09.2026 Автор: Вероника Скурихина