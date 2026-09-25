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Владелец Nielsen и GfK продал свои активы в России

Автор: БК

25 сентября 2026

Сумма сделки не раскрывается

Международная исследовательская группа Nielsen/GfK закрыла сделку по продаже своих российских активов – новыми владельцами компаний стали инвестор Константин Леонович и генеральный директор «ГФК-Русь» Алексей Дорофеев. Об этом сообщает РБК.

Речь идет о двух компаниях, которые занимались анализом потребительского рынка и поведения покупателей – бывшая GfK (с 2025 года работает под брендом ICMR) и «Нильсен».

Отмечается, что 60% ООО «ГФК-Русь» приобрела компания Леоновича, еще 40% – компания, принадлежащая Дорофееву. Российские активы Nielsen также перешли компании Леоновича. По данным ЕГРЮЛ, 25 сентября владельцем 100% ООО «Эй Си Нильсен» стало принадлежащее Леоновичу ООО «Конверсия».

Сумма сделки не раскрывается. Обе компании продолжат заниматься исследованиями потребительского рынка, аудитом розничной торговли, мониторингом и анализом поведения покупателей. По словам Дорофеева, сделка позволит сохранить команду и действующие контракты, а также продолжить выполнение обязательств перед партнерами.

GfK пришла в Россию в 1991 году и более 35 лет специализируется на маркетинговых исследованиях. Nielsen работает в России с 1994 года, предоставляя данные о розничных продажах и поведении покупателей в сегменте товаров повседневного спроса (FMCG).

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