Кинофестиваль в Торонто назвал победителей

Гран-при досталось драме «Черный шар»

20 сентября завершился 51-й Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF).

Гран-при смотра получила драма ЧЕРНЫЙ ШАР (La bola negra). Сюжет картины разворачивается в трех временных линиях (в республиканской Испании 1932 года, во время Гражданской войны в 1937-м году и в современной Испании 2017 года) и рассказывает о трех мужчинах, чьи судьбы объединяют темы сексуальности, желания, боли и наследия.

Приз зрительских симпатий

• Гран-при – ЧЕРНЫЙ ШАР, реж. Хавьер Амбросси, Хавьер Кальво

• Второе место – РОККИ – ЭТО Я, реж. Питер Фаррелли

• Третье место – БЫТЬ ХЬЮМАНН, реж. Шан Хейдер

Приз зрительских симпатий – международные проекты

• Гран-при – ЭЛЬСИНОР, реж. Саймон Стоун

• Второе место – ВОЗМОЖНАЯ ЛЮБОВЬ, реж. Ли Чхан Дон

• Третье место – УБИЙЦЫ, реж. Хо Джин-хо

• Приз зрительских симпатий в секции Midnight Madness – ДАМЫ И ГОСПОДА, БРАЙАН МАЛРУНИ, реж. Мэттью Рэнкин

• Приз зрительских симпатий за лучший документальный фильм – ДАРЛИН ЛАВ: Я ЗНАЮ, ГДЕ Я БЫЛА, реж. Барри Аврич

Полный список победителей доступен на официальном сайте фестиваля.

Фото: кадр из фильма ЧЕРНЫЙ ШАР