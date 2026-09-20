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Кинофестиваль в Торонто назвал победителей

Автор: БК

20 сентября 2026

Гран-при досталось драме «Черный шар»

20 сентября завершился 51-й Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF).

Гран-при смотра получила драма ЧЕРНЫЙ ШАР (La bola negra). Сюжет картины разворачивается в трех временных линиях (в республиканской Испании 1932 года, во время Гражданской войны в 1937-м году и в современной Испании 2017 года) и рассказывает о трех мужчинах, чьи судьбы объединяют темы сексуальности, желания, боли и наследия.

Приз зрительских симпатий
• Гран-при – ЧЕРНЫЙ ШАР, реж. Хавьер Амбросси, Хавьер Кальво
• Второе место – РОККИ – ЭТО Я, реж. Питер Фаррелли 
• Третье место – БЫТЬ ХЬЮМАНН, реж. Шан Хейдер

Приз зрительских симпатий – международные проекты
• Гран-при – ЭЛЬСИНОР, реж. Саймон Стоун
• Второе место – ВОЗМОЖНАЯ ЛЮБОВЬ, реж. Ли Чхан Дон 
• Третье место – УБИЙЦЫ, реж. Хо Джин-хо

• Приз зрительских симпатий в секции Midnight Madness – ДАМЫ И ГОСПОДА, БРАЙАН МАЛРУНИ, реж. Мэттью Рэнкин
• Приз зрительских симпатий за лучший документальный фильм – ДАРЛИН ЛАВ: Я ЗНАЮ, ГДЕ Я БЫЛА, реж. Барри Аврич

Полный список победителей доступен на официальном сайте фестиваля.

Фото: кадр из фильма ЧЕРНЫЙ ШАР

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