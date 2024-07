Фестиваль в Торонто начал объявлять программу

В их числе – «Анора» Шона Бэйкера, «Последняя танцовщица» с Памелой Андерсон и многое другое

49-й Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF), который пройдет с 5 по 15 сентября, объявил 63 картины из программы грядущего смотра.

Как уже сообщалось ранее, смотр откроется лентой Дэвида Гордона Грина ЩЕЛКУНЧИКИ (Nutcrackers) с Беном Стиллером.

В рамках TIFF также будут представлены:

— АНОРА Шона Бэйкера с Майки Мэдисон, Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым;

— БЕЗ КРОВИ (Without Blood) Анджелины Джоли с Сальмой Хайек и Демианом Бичиром.

— ВРЕМЯ ЖИТЬ (We Live in Time) Джона Краули с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью;

— ГОРЬКАЯ ПРАВДА (Hard Truths) Майка Ли;

— КОНКЛАВ (Conclave) Эдварда Бергера с Рэйфом Файнсом и Стэнли Туччи;

— МИЛЛЕРЫ В БРАКЕ (Millers in Marriage) Эдварда Бернса с Гретчен Мол и Джулианной Маргулис;

— НЕПРЕОДОЛИМЫЙ (Unstoppable) Уильяма Гольденберга с Дженифер Лопес и Бобби Каннавале;

— НОЧНАЯ СУЧКА (Nightbitch) Мариэль Хеллер с Эми Адамс;

— О, КАНАДА (Oh, Canada) Пола Шредера с Ричардом Гиром, Джейкобом Элорди и Умой Турман;

— ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВАРВАРАМИ (Meet the Barbarians) Жюли Дельпи;

— ПОСЛЕДНЯЯ ТАНЦОВЩИЦА (The Last Showgirl) Джии Копполы с Памелой Андерсон;

— САВАН (The Shrouds) Дэвида Кроненберга с Венсаном Каселем и Дайан Крюгер;

— ЭДЕМ (Eden) Рона Ховарда с Джудом Лоу, Сидни Суини и Аной де Армас;

— ЭМИЛИЯ ПЕРЕС (Emilia Pérez) Жака Одиара с Карлой Гаскон, Зои Салданой и Селеной Гомес;

Полный список анонсированных картин доступен на сайте смотра.

Фото: кадр из фильма ПОСЛЕДНЯЯ ТАНЦОВЩИЦА