Предварительная касса четверга: лучшей новинкой ожидаемо стал «Плагиатор»

«Хищные твари» стартовали с пятой строчки чарта

Согласно предварительным данным, главной новинкой стала музыкальная комедия ПЛАГИАТОР (AK). В четверг отечественный релиз заработал 7,4 млн рублей, что позволило ему занять вторую строчку чарта. По итогу уикенда в его копилке может оказаться 40-45 млн рублей.

Австралийский хоррор ХИЩНЫЕ ТВАРИ (VLG) стартовал с пятого места таблицы лучших релизов четверга. За первый день проката картина пополнила свой счет на 2,6 млн рублей, что позволяет ей рассчитывать на 13-15 млн рублей к вечеру воскресенья.

Китайский анимационный проект ПОБЕГ ИЗ БУДУЩЕГО (СР) расположился на шестой строчке чарта, освоив примерно 1,5 млн рублей. Подобный старт должен вылиться в 7-8 млн рублей по итогу недели.

Чуть меньше 1 млн рублей заработал новый фильм Дэвида Кроненберга САВАН (NKI) – за четыре дня проката это должно дать около 4-5 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ПЛАГИАТОР