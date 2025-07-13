Обзор изменений графика релизов на неделе 7-13 июля 2025 года

«Огненный мальчик» Надежды Михалковой, «Письмо Деду Морозу» с Наталией Орейро и много переносов

На минувшей неделе множество проектов покинули свои заявленные даты в связи с удлинением процесса получения прокатного удостоверения. Так, «Вольга» была вынуждена перенести мультфильм ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ с 24 июля на 14 августа. Там ранее стоял другой анимационный проект ЗВЕРОПОЕЗД, который ушел на 11 сентября. Компания также выпустит 6 ноября драму Надежды Михалковой ОГНЕННЫЙ МАЛЬЧИК. Главные роли в картине о непростых отношениях матери и сына-подростка исполнили Юлия Высоцкая и Денис Косиков.

Global Film, в свою очередь, перенес релиз комедийного экшна ВЗВЕСТИ КУРКИ с 10 на 24 июля. Семейная лента ЛИЯ И КЕНГУРУ сдвинулась с 25 сентября на 9 октября, а ее дату занял слэшер НЕЗНАКОМЦЫ. ГЛАВА 2 (прошлая дата – 2 октября). Хоррор ЗАТЕРЯННОЕ МЕСТО с Холли Берри, наоборот, переместился с 28 на 7 августа. Два релиза – ПОД ЗВЕЗДАМИ ИТАЛИИ (4 сентября) и МОЯ ПАНДА (11 сентября) – покинули прокатный график. Место первого в расписании занял триллер SHE RIDES SHOTGUN с Тэроном Эджертоном.

«Парадиз» сдвинул выход триллера ДРУГОЙ с Ольгой Куриленко с 10 на 17 июля. Проекты БУХТА БЭРРОНА и ВЕДЬМИНА ДОСКА поменялись местами – теперь они выйдут 14 и 28 августа соответственно.

RWV Film временно убрал из прокатного графика хоррор АСТРАЛ. ЗАКЛЯТИЕ МЕРТВЫХ, релиз которого был намечен на 17 июля. Комедийный мюзикл РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ ушел с 31 июля на 21 августа. Ранее там стоял перевыпуск аниме ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ – теперь лента Хаяо Миядзаки выйдет в прокат 14 августа.

World Pictures также сменил дату выхода хоррора ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: ВЫСОТКА 613 – лента ушла с 10 июля на 14 августа. В свою очередь, фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ МОНАХИНИ дебютирует раньше, 24 июля, а не 13 ноября. Заявленный на 7 августа слэшер МОКРЯЧОК ПОПАЙ покинул прокатную сетку.

«Про:взгляд» был вынужден сдвинуть на неделю релиз хоррора ОДЕРЖИМЫЕ: НАСЛЕДИЕ ДЬЯВОЛА – теперь лента дебютирует в прокате не 17, а 24 июля.

«Пионер» перенес релиз триллера ГРИЗЛИ с 31 июля на 28 августа. Также свои даты изменили комедии ДЕТКИ: ИНСТРУКЦИЯ НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ (с 7 августа на 4 сентября) и КТО ЕСТЬ КТО? (со 2 на 9 октября). Хоррор DIE'CED: RELOADED выбыл из прокатного графика – его релиз был намечен на 18 сентября.

«Атмосфера кино» заявила на 27 ноября новогоднюю комедию ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ с Наталией Орейро в одной из ролей. В фильме также снимались Антон Филипенко, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус и Екатерина Темнова.

«Централ Партнершип» перенес триллер ВНИЗ с 11 на 4 сентября. Главные роли в картине Марюса Вайсберга исполнили Егор Крид, Анфиса Черных и Игорь Миркурбанов.

«Экспонента Фильм» устроила перестановку сентябрьских проектов. Хороры АСТРАЛ. ПОМЕСТЬЕ УЖАСА и ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА поменялись местами – теперь они выйдут 4 и 18 сентября соответственно. Новая работа Жюлии Дюкурно АЛЬФА выйдет на неделю позже запланированного, 25 сентября. Приключенческая комедия УЖАСТИКИ. ОЖИВШИЕ РИСУНКИ сдвинулась с 11 сентября на 9 октября, а драмеди ДЕЛО СЕМЙНОЕ – с 27 ноября на 2 октября.

«НМГ Кинопрокат» анонсировал релиз фантастического фильма АЛЬТЕР на 18 сентября, Главные роли в картине режиссера ЖЕЛЕЗНОГО НЕБА Тимо Вуоренсолы исполнили Том Фелтон, Елизавета Бугулова, Игорь Жижикин и Ричард Брейк. Мультфильм Тимура Бекмамбетова ХОДЖА НАСРЕДДИН, ранее заявленный на эту дату, покинул график.

Arna Media перенесла релиз режиссерского дебюта Кристин Скотт Томас ОНА СКАЗАЛА «ДА!» с 7 на 21 августа. Помимо самой Томас в картине также сыграли Скарлетт Йоханссон, Сиенна Миллер и Эмили Бичем.

«Русский Репортаж» и АО «Синема Парк» заявили две совместных новинки – драмеди ЦВЕТА ВРЕМЕНИ (25 сентября) и мультфильм ИЗУМИТЕЛЬНАЯ МОКСИ (2 октября).

В свою очередь, сольный релиз АО «Синема Парк» – перевыпуск аниме Хироюки Окиура ПИСЬМО ДЛЯ МОМО – дебютирует на экранах раньше запланированного: 24 июля, а не 4 декабря.

«КИНО.АРТ.ПРО» вернул в график хоррор ПОЕЗД-ПРИЗРАК – теперь он выйдет в прокат 4 сентября.

«СБ Фильм» выпустит 16 октября новую работу Андрея Зайцева, мелодраму ДВОЕ В ОДНОЙ ЖИЗНИ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ. Премьера картины, главные роли в которой исполнили Светлана Крючкова, Александр Адабашьян и Полина Гухман, состоялась в основном конкурсе ММКФ.

Фото: кадр из фильма ОГНЕННЫЙ МАЛЬЧИК