Предварительная касса уикенда: «Рождение империи» ожидаемо выигрывает уикенд
Автор: Георгий Романов
1 ноября 2026
Новинка освоила порядка 235 млн рублей
Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стал российский исторический проект РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (CP). Новинка записала на свой счет порядка 235 млн рублей (469 тысяч зрителей), показав среднюю заполняемость в 18 человек на сеанс.
С седьмого места чарта начал свой прокат британский пластилиновый мультфильм БАРАШЕК ШОН И ЧУДИЩЕ ЛОХМАТОЕ (VLG). За четыре дня проката в копилке проекта оказалось около 21 млн рублей (50,3 тысяч проданных билетов).
Строчкой ниже расположился индонезийский фильм ужасов СИНИСТЕР. ДОМ МЕРТВЫХ (EXP). В стартовый уикенд картина освоила примерно 20 млн рублей, набрав 39,1 тысяч зрителей.
Фото: кадр из фильма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ
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