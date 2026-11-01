top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Предварительная касса уикенда: «Рождение империи» ожидаемо выигрывает уикенд

Предварительная касса уикенда: «Рождение империи» ожидаемо выигрывает уикенд

Автор: Георгий Романов

1 ноября 2026

Новинка освоила порядка 235 млн рублей

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда стал российский исторический проект РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (CP). Новинка записала на свой счет порядка 235 млн рублей (469 тысяч зрителей), показав среднюю заполняемость в 18 человек на сеанс. 

С седьмого места чарта начал свой прокат британский пластилиновый мультфильм БАРАШЕК ШОН И ЧУДИЩЕ ЛОХМАТОЕ (VLG). За четыре дня проката в копилке проекта оказалось около 21 млн рублей (50,3 тысяч проданных билетов). 

Строчкой ниже расположился индонезийский фильм ужасов СИНИСТЕР. ДОМ МЕРТВЫХ (EXP). В стартовый уикенд картина освоила примерно 20 млн рублей, набрав 39,1 тысяч зрителей. 

Фото: кадр из фильма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Триквел «Дюны» и новые «Мстители» будут разведены по датам в прокате СНГ
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках ноября
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Рождение империи» обошло всех конкурентов
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 октября - 1 ноября
Подробнее
Объявлена предварительная программа кинорынка «Российский кинобизнес. Новогодний выпуск»
Подробнее
Майя Манерова покидает пост вице-президента по репертуарному планированию киносети «КАРО»
Подробнее
Минкультуры предложило приоритетные темы поддержки кино на 2027 год
Подробнее
Касса России: «Битва моторов» продолжает лидировать
Подробнее
Касса четверга: «Рождение империи» уверенно лидирует
Подробнее
На «Читке 5.0» обсудили, какие литературные истории интересны киноиндустрии
Подробнее
«Яндекс» отчитался о финансовых результатах по итогам третьего квартала 2026 года
Подробнее
В Санкт-Петербурге эксперты обсудили, как ИИ меняет кино и анимацию
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках ноября
Подробнее
Совет директоров «Ленфильма» возглавил Борис Пиотровский
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Рождение империи» стартует лучше большинства аналогов
Подробнее
В Москве состоялась премьера триллера «Лес»
Подробнее
«Сказка еще не закончилась»: на «Читке 5.0» обсудили будущее жанрового кино
Подробнее
Премия «Ника» открыла прием заявок
Подробнее
Вокруг света: сборы российского кино за рубежом за девять месяцев 2026 года
Подробнее
От книжных продаж до международных сделок: на «Читке 5.0» обсудили экономику экранизаций
Подробнее