Деловая программа «Горький fest»: дискуссия «Классика и классики в актуальном кинопроцессе»

На «Горький fest» начала работу деловая программа. Первой темой для обсуждения стала «Классика и классики в актуальном кинопроцессе». В дискуссии о популярности и сложности экранизаций приняли участие исполнительный директор фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев, креативный директор онлайн-кинотеатра KION и генеральный продюсер студии KIONFILM Илья Бурец, директор по кинопрокату кинокомпании «Централ Партнершип» Павел Верещагин, главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова, генеральный директор «Марс Медиа Энтертейнмент» Юлия Иванова, генеральный продюсер киностудии TEAM Films Теймур Джафаров, генеральный продюсер кинокомпаний ТЕМП и «Берг Саунд» Михаил Погосов. Модератором выступила киножурналист Сусанна Альперина.

В рамках приветственного слова программный директор фестиваля Андрей Апостолов подметил, что, по его мнению, тренд на переосмысление классики в российском кино уже сложился, и цель этой дискуссии – понять, какое место в актуальном кинопроцессе экранизации классических произведений занимают сейчас.

Антон Малышев высказал мнение, что экранизации классических произведений и байопики – это сравнительно безопасная, комфортная зона для кинопроизводителей. В числе картин, которые поддерживает фонд «Кинопрайм», находится проект ЛЕРМОНТОВ, режиссером которого согласился стать Павел Лунгин. В данный момент ведутся поиски исполнителя главной роли. При этом другой ЛЕРМОНТОВ, Бакура Бакурадзе, будет в этом году открывать кинофестиваль «Маяк». Малышев напомнил, что это частая ситуация в киноиндустрии, когда внезапно сразу несколько авторов начинают интересоваться одной и той же темой. Это касается и исторических фигур.

Следом слово взял Илья Бурец, который привез на «Горький Fest» премьерную серию нового проекта KION «Три сестры» – современную экранизацию пьесы Антона Чехова. Бурец начал с того, что Чехов, по мнению кинокомпании, никогда не терял своей актуальности, а креативный продюсер проекта Александр Цыпкин и режиссер Маруся Трубникова придали сериалу интересное, современное звучание. Вольное обращение с классическим текстом Бурец объяснил тем, что в компании к классике относятся как к формату. Она требует осовременивания с точки зрения ритма, языка, сюжета, и осмысления на дистанции времени.

Эту мысль развила Наталия Клибанова, которая привела для точности статистику: 70% киносмотрящей аудитории – зрители до 25 лет, которые «росли на Диснее и Марвеле». У этого поколения свое восприятие картинки, драматургии. А главное, они выросли в знании всего мирового киноконтекста. И продюсеры, задумывая создание нового фильма, учитывают эту насмотренность и желание удивляться в кино. Но оригинальный сценарий написать всегда очень сложно, а классические сюжеты, по мнению продюсера, за свое долгое существование доказали значимость для нашей культуры и созвучны нашему культурному коду. Поэтому нужно найти к каждому произведению свой подход, чтобы классический текст стал интересен той самой массовой молодой аудитории. В качестве примера Наталья привела фильм МАСТЕР И МАРГАРИТА, который в рабочей версии назывался ВОЛАНД: в итоге продюсеры поняли, что оригинальное название романа – привлекательный бренд, и не прогадали. Зрители пришли в кино «хотя бы посмотреть, как их любимые герои зажили на экране». А свежая экранизация СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ Стаси Толстой, которую покажут на фестивале, отличается современным музыкальным сопровождением, выразительными костюмами и современными режиссерскими решениями. Кроме того, завершила выступление Клибанова, экранизации известных текстов – это своего рода страховка: «Какая бы ни была эпоха в стране, классика всегда будет актуальна».

Павел Верещагин отметил, что необычный, молодой подход к биографии Пушкина в фильме ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА оправдал себя кассовыми сборами. Уход от музейной точности сделал этот фильм понятным и интересным: «Люди смотрели картину по несколько раз». А внутри биографии классика поэзии удалось рассказать понятную историю про то, как человек стал великим.

Продюсера Юлию Иванову модератор назвала чемпионом по экранизациям среди спикеров. Сейчас в работе находятся проекты ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА», МАШИНА ЖЕЛАНИЙ – оба по произведениям братьев Стругацких, ЗЕМЛЯ САННИКОВА, РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. Иванова поддержала тезис Антона Малышева, что обращение к классике – это, в первую очередь, безопасно, и привела в пример расцвет советской фантастики, который произошел во времена ограничений. При этом рабочим кредо кинокомпания видит создание умных, красивых, постановочных картин, которые несут смысл, чтобы зрители, среди которых подавляющее большинство – молодое поколение, выходили с внутренними вопросами к себе и тому, что они посмотрели. Юлия рассказала, что проект ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» сейчас находится в ожидании съемок финального зимнего блока в ноябре-декабре этого года. Сейчас скауты подбирают локацию. По мнению продюсера, когда картина выйдет в прокат, она будет суперактуальной по своему визуальному языку. «Зритель готов и будет рад увидеть что-то другое». Отдельно Иванова коснулась экранизации «Земли Санникова», которая также будет значительно переработана в эстетическом плане, чтобы стать понятной современной аудитории: «Это будет проект на стыке ПАРКА ЮРСКОГО ПЕРИОДА по уровню экшна и качества визуального ряда и качественного умного кино, где каждый герой ищет себя». Сейчас экранизация находится на стадии разработки мира.

Как и «Марс Медиа», экранизацией Стругацких занимается сейчас TEAM Films. Речь о сериале «Трудно быть богом». Теймур Джафаров поделился рабочими планами на ближайшее время: сейчас на финальной стадии находится строительство декорации в Подмосковье, которая может стать самой крупной декорацией в России. Она разместилась на площади в 6 Га, там нашлось место и натурным, и интерьерным локациям. Продюсер в который раз успокоил будущих зрителей, что с точки зрения приключений, взаимодействия персонажей и познания мира Арканара, экранизация будет достаточно близкой к оригинальному тексту. Но этот мир сценаристы расширили, а произведение адаптировали через призму времени, чтобы сериал восприняло молодое поколение. Продюсер прогнозирует, что выход «Трудно быть богом» станет событием в мире кино.

В зале оказался Алексей Герман-младший, который доводил до проката картину своего отца ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ. Он поддержал Джафарова в его работе и признался, что его радует, что в России стали больше снимать фантастики, несмотря на то что редкие проекты оказываются по-настоящему удачными: «Это совершенно необходимый этап индустрии», после которого появятся свои авторы, визионеры, способные создавать свои миры. Ведь именно визуальная составляющая делает простую историю увлекательной в этом жанре. А ключевой проблемой фантастических лент Герман назвал подход «от продюсера», а не «от автора». Кстати, все спикеры единогласно присудили фантастическому жанру звание следующего кинотренда.

В финале дискуссии выступил Михаил Погосов, в пакете у которого сейчас сразу несколько экранизаций: ГОРЕ ОТ УМА, АЛЫЕ ПАРУСА; АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ… и второй сезон исторического детектива «Злые люди», который пишется с привлечением исторической экспертизы автора оригинальной истории Николая Свечина, также посетившего дискуссию. Одной из основных проблем современных экранизаций Погосов назвал отношение к книжному тексту и то, как его пытаются реализовать: слово в слово или с кинематографическими допущениями. Дословной экранизацией была недавняя военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ. А следующая работа в этом жанре, АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…, будет претерпевать допустимые трансформации. В будущей экранизации комедии в стихах ГОРЕ ОТ УМА авторский текст останется нетронутым, успокоил продюсер, подметив, что единого правила, как снимать экранизации не существует – всегда ищется индивидуальный подход, как уже говорила Наталия Клибанова. Таким подходом отметится и перенос на экран повести Александра Грина АЛЫЕ ПАРУСА. «Это будет огромный аттракцион, колоссальный, феерический», – анонсировал Михаил, отметив, что это решение обусловлено в том числе и желанием максимально далеко уйти от киноверсии 1961 года, к которой кинокомпания относится с пиететом.

Присутствовавшая в зале продюсер Юлия Мишкинене призвала авторов не бояться экранизировать одни и те же произведения, потому что «каждая экранизация дает что-то новое зрителю». А режиссер Стася Толстая напомнила, что права на свои произведения Лев Толстой передал народу и у него много неэкранизированных текстов.

Фото: Анна Темерина

11.07.2025 Автор: Вероника Cкурихина