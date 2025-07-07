Военная драма «Воздух» получила главный приз Кинофестиваля стран ШОС в Китае

Награду на торжественной церемонии закрытия получила художник-постановщик Елена Окопная

В Китае завершился Кинофестиваль стран ШОС. Главный приз смотра достался военной драме ВОЗДУХ Алексея Германа-младшего.

«Золотую камелию» на торжественной церемонии закрытия получила художник-постановщик картины Елена Окопная. Она заявила со сцены, что «кинофестиваль стран ШОС – это кинематографический хаб, где мы можем делиться идеями, мыслями», и что «спасая искусство, мы спасаем человека».

Помимо ВОЗДУХА Россию в основном конкурсе представляла военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ Сергея Коротаева. Участие картин в кинофестивале было организовано РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

Фото: РОСКИНО