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Военная драма «Воздух» получила главный приз Кинофестиваля стран ШОС в Китае

Автор: БК

7 июля 2025

Награду на торжественной церемонии закрытия получила художник-постановщик Елена Окопная

В Китае завершился Кинофестиваль стран ШОС. Главный приз смотра достался военной драме ВОЗДУХ Алексея Германа-младшего.

«Золотую камелию» на торжественной церемонии закрытия получила художник-постановщик картины Елена Окопная. Она заявила со сцены, что «кинофестиваль стран ШОС – это кинематографический хаб, где мы можем делиться идеями, мыслями», и что «спасая искусство, мы спасаем человека».

Помимо ВОЗДУХА Россию в основном конкурсе представляла военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ Сергея Коротаева. Участие картин в кинофестивале было организовано РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

Фото: РОСКИНО

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