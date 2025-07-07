Военная драма «Воздух» получила главный приз Кинофестиваля стран ШОС в Китае
Автор: БК
7 июля 2025
Награду на торжественной церемонии закрытия получила художник-постановщик Елена Окопная
В Китае завершился Кинофестиваль стран ШОС. Главный приз смотра достался военной драме ВОЗДУХ Алексея Германа-младшего.
«Золотую камелию» на торжественной церемонии закрытия получила художник-постановщик картины Елена Окопная. Она заявила со сцены, что «кинофестиваль стран ШОС – это кинематографический хаб, где мы можем делиться идеями, мыслями», и что «спасая искусство, мы спасаем человека».
Помимо ВОЗДУХА Россию в основном конкурсе представляла военная драма В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ Сергея Коротаева. Участие картин в кинофестивале было организовано РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.
Фото: РОСКИНО
Самое читаемое
В Минкультуры состоялся питчинг недебютных документальных проектовПодробнее
На форуме VidMK25 обсудят нехватку квалифицированных специалистов в индустрии кино и видеоПодробнее
Okko рассказал о новинках июляПодробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в июне 2025 годаПодробнее
Paramount выплатит Дональду Трампу $16 млн для продолжения слияния со SkydanceПодробнее
ФПРК выделит 15 млн рублей на продвижение документального кино в 2026 годуПодробнее
Предварительная касса четверга: «Не одна дома 2» уверенно возглавила прокатПодробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках июляПодробнее
Кассовый провал «М3ГАН 2.0»: что пошло не так?Подробнее
Новый фильм Паоло Соррентино откроет Венецианский кинофестивальПодробнее
Российские производители подвели итоги кинорынка SIFF в ШанхаеПодробнее
KION рассказал о новинках июляПодробнее
Стали известны победители фестиваля «Зеркало»Подробнее
Касса четверга: «Не одна дома 2» стала лидеромПодробнее
Фонд кино открыл прием заявок на поддержку производства семейных фильмов и авторской анимацииПодробнее
Предпродажи уикенда: «Не одна дома 2» превзошла «Артек. Сквозь столетия» и «Денискины рассказы»Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 июляПодробнее
В Москве прошла премьера сериала «Этерна»Подробнее
Ивановская мануфактура: итоги фестиваля сериалов «Пилот»Подробнее
Новости по теме
Фестиваль «Лампа» представил программуПодробнее
«Белый пароход» попал в конкурсную программу итальянского фестиваля на ИскьеПодробнее
«Пророк. История Александра Пушкина» получил специальный приз Пекинского кинофестиваляПодробнее
«Агния» получила приз жюри основного конкурса кинофестиваля во ФранцииПодробнее