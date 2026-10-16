top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Малика» вошла в программу международного кинофестиваля в Коттбусе

«Малика» вошла в программу международного кинофестиваля в Коттбусе

Автор: БК

16 октября 2026

Смотр пройдет в Германии с 3 по 8 ноября

Драма Натальи Уваровой МАЛИКА продолжает покорять зарубежные смотры – лента была отобрана для участия в международном кинофестивале в Коттбусе, который пройдет в Германии с 3 по 8 ноября.

Обладатель Гран-при фестиваля «Маяк» будет представлен в новой секции GenNext Competition, где демонстрируются полнометражные фильмы молодых режиссеров, исследующие жизнь современных подростков и молодежи, их проблемы и социальные реалии.

МАЛИКА повествует о 12-летней девочке, которая, согласно исламской традиции, должна покинуть материнский дом и переехать к отцу, когда ее мама решила выйти замуж во второй раз. Главные роли в картине исполнили Изабэлла Хампиева, Марена Харсиева, Саид–Магомед Хасаев и Микаил Долгиев.

Серия специальных показов фильма в России запланирована в ноябре и декабре.

Фото: кадр из фильма МАЛИКА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Обзор изменений графика релизов на неделе 5–11 октября 2026 года
Подробнее
В Минкультуры прошел питчинг дебютных национальных фильмов (часть 2)
Подробнее
В Минкультуры прошел питчинг дебютных национальных фильмов (часть 1)
Подробнее
В Минкультуры прошел питчинг недебютных национальных фильмов (часть 1)
Подробнее
В Минкультуры прошел питчинг недебютных национальных фильмов (часть 3)
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Битва моторов» вырвалась в лидеры
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг», «Медиаслово» и Сергей Минаев экранизируют «Слово о полку Игореве»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15-18 октября
Подробнее
Международная касса: «Обитель зла» вернулась на первое место на четвертой неделе проката
Подробнее
В Минкультуры прошел питчинг недебютных национальных фильмов (часть 2)
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Руки Вверх! 2» уступает первой части
Подробнее
Norm Production готовит «Гулливера» с Гариком Харламовым
Подробнее
Касса России: «Битва моторов» возглавила прокат
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 8–11 октября
Подробнее
ИРИ изменил правила конкурса на создание молодежного контента и открыл прием заявок
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Сказка о потерянном времени»
Подробнее
Официальная касса России: их не догонят
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Полураспад»
Подробнее
Американская касса: «Социальная расплата» не оправдала ожиданий
Подробнее
Sony назначила бывшего топ-менеджера YouTube главой Screen Gems
Подробнее

Новости по теме

Кинофестиваль «Сделано женщинами» представил программу и жюри
Подробнее
Фестиваль «МультПрактика» объявил конкурсную программу и программу питчинга
Подробнее
Три российских фильма представят на Пекинском международном кинофестивале
Подробнее
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» получил приз на фестивале в США
Подробнее
Драма «Аутсорс» получила приз на фестивале в Швеции
Подробнее