«Малика» вошла в программу международного кинофестиваля в Коттбусе

Смотр пройдет в Германии с 3 по 8 ноября

Драма Натальи Уваровой МАЛИКА продолжает покорять зарубежные смотры – лента была отобрана для участия в международном кинофестивале в Коттбусе, который пройдет в Германии с 3 по 8 ноября.

Обладатель Гран-при фестиваля «Маяк» будет представлен в новой секции GenNext Competition, где демонстрируются полнометражные фильмы молодых режиссеров, исследующие жизнь современных подростков и молодежи, их проблемы и социальные реалии.

МАЛИКА повествует о 12-летней девочке, которая, согласно исламской традиции, должна покинуть материнский дом и переехать к отцу, когда ее мама решила выйти замуж во второй раз. Главные роли в картине исполнили Изабэлла Хампиева, Марена Харсиева, Саид–Магомед Хасаев и Микаил Долгиев.

Серия специальных показов фильма в России запланирована в ноябре и декабре.

Фото: кадр из фильма МАЛИКА