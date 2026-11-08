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«Малика» получила приз за лучший дебют на кинофестивале в Котбусе

Автор: БК

8 ноября 2026

Лента участвовала в новой секции смотра, GenNext Competition

8 ноября завершился международный кинофестиваль в Котбусе.

Драма Натальи Уваровой МАЛИКА была удостоена приза за лучший дебют в новой секции смотра, GenNext Competition, где демонстрируются полнометражные фильмы молодых режиссеров, исследующие жизнь современных подростков и молодежи, их проблемы и социальные реалии.

Лента повествует о 12-летней девочке, которая, согласно исламской традиции, должна покинуть материнский дом и переехать к отцу, когда ее мама решает выйти замуж во второй раз. Главные роли в картине исполнили Изабэлла Хампиева, Марена Харсиева, Саид-Магомед Хасаев и Микаил Долгиев.

Фото: кадр из фильма МАЛИКА

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