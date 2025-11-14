Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» получил приз на фестивале в США
Автор: БК
14 ноября 2025
Richmond International Film Festival проводится уже в 14-й раз
Криминальная драма Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» была удостоена награды Best of Festival for Episodic на фестивале Richmond International Film Festival (RIFF) в США.
Отмечается, что приз на RIFF стал первой зарубежной наградой в копилке сериала. Проект, дистрибуцией которого в России и за ее пределами занимается Art Pictures Distribution, уже был продан в Бразилию, Монголию и страны Балканского региона.
Richmond International Film Festival проводится уже в 14-й раз, собирая фильмы и сериалы со всего мира – в этом году в рамках смотра было представлено 170 проектов из 20 стран.
Фото: кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
