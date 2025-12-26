top banner

ТНТ подвел итоги 2025 года

Автор: БК

26 декабря 2025

По данным Mediascope, среднесуточная доля в сегменте 14-44 года составила 8,6%

ТНТ сообщил, что по итогам 2025 года он стал главным развлекательным телеканалом России, возглавив рынок в сегменте 14-44 года (Россия, 0+). По данным Mediascope, среднесуточная доля в данной аудитории составила 8,6%, что на 11% выше показателей 2024 года. Отмечается, что ранее канал был лидером в сегменте 14-44 только в городах с населением 100+ тысяч человек, а в 2025 году ТНТ впервые вышел в лидеры по всей стране.

Заметный прогресс продемонстрировал и ТНТ4 – в свой десятый год вещания канал достиг лучшего результата за пять лет, поднявшись до доли 1,11% (Россия 0+, все 14-44), а также стал лидером по приросту среди телеканалов вне мультиплекса. Помимо этого, команда ТНТ4 выиграла сразу три приза премии в области маркетинга кинопродукции Golden Trailer Awards, которая ежегодно вручается в США.

Если говорить о сериалах, то за период с 1 января по 21 декабря лидером по показателям на ТНТ стал третий сезон комедии «Праздники» с долей в 16,6%. Второе место занял четвертый сезон «Патриота» (11,5%), третье – пятый сезон «Полярного» (12,1%). Также в чарте успешных релизов: второй сезон «Телохранителей» (10,9%), «СашаТаня» (11,3%), «Хутор» (12,2%), «Олдскул» (11,0%), «Демис и Марина» (10,4%), «Афродеревня» (10,3%) и «Нейровася» (10,2%).

Высокие показатели продолжают демонстрировать и юмористические передачи: по данным Mediascope (Россия 0+, 14-44), семь из десяти самых популярных комедийных шоу страны выходили именно на ТНТ. В числе лидеров – Comedy Club (10,2%), «Караоке Клаб» (8,9%), «Однажды в России» (8,5%), «Женский стендап» (9,6%), «Галустян+» (10,3%), «Стендап Рулетка 1 и 2 сезоны» (7,4%) и «Stand Up» (8,3%).

Лидерами среди реалити-шоу в данной аудитории стали «Экстрасенсы. Битва сильнейших. Часть 1» (23,0%) и «Часть 2» (21,9%), «Титаны 3» (13,7%), «Звезды в джунглях 2» (13,3%), а также «Ярче звезд 3» (11,1%).

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса уикенда: главным релизом уикенда стали «Елки 12»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 15–21 декабря 2025 года
Подробнее
Предпродажи праздников и уикенда: «Чебурашка 2» опережает всех, «Простоквашино» второй
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25-28 декабря
Подробнее
Касса четверга: новые «Елки» возглавили прокат
Подробнее
В клубе миллиардеров становится тесно
Подробнее
Сердце сходит с ума: итоги российского онлайн-проката в ноябре 2025 года
Подробнее
Бывшие боссы Neon запустят собственный лейбл на Warner Bros.
Подробнее
Касса России: «Елки 12» возглавили прокат
Подробнее
«Олдскул» стал самой популярной сериальной новинкой 2025 года среди россиян
Подробнее
Okko подвел итоги 2025 года
Подробнее
Российская киноиндустрия должна начинать капитализировать новогоднее настроение уже в ноябре
Подробнее
Новинки января в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
Премия «Золотой Орел» объявила номинантов
Подробнее
Никиту Михалкова вновь переизбрали председателем Союза кинематографистов России
Подробнее
Стали известны лауреаты фестиваля «Дни короткометражного кино»
Подробнее
Сериал «Ландыши» может получить третий сезон
Подробнее
Комедии «Олдскул» и «Хутор» продлены еще на два сезона
Подробнее
Чебурашка над пропастью: итоги Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 25–28 декабря
Подробнее

Новости по теме

ТНТ готовит переосмысление «Мастера и Маргариты» в качестве следующего новогоднего фильма
Подробнее
ТНТ направит первые 5 млн рублей с проката «Простоквашино» на развитие деревни
Подробнее
В Москве прошла презентация нового сезона телеканала ТНТ
Подробнее
Okko стал соинвестором новых сезонов Comedy Club и других шоу ТНТ
Подробнее
Новый новогодний мюзикл ТНТ выйдет в кинопрокат
Подробнее