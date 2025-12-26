ТНТ подвел итоги 2025 года

По данным Mediascope, среднесуточная доля в сегменте 14-44 года составила 8,6%

ТНТ сообщил, что по итогам 2025 года он стал главным развлекательным телеканалом России, возглавив рынок в сегменте 14-44 года (Россия, 0+). По данным Mediascope, среднесуточная доля в данной аудитории составила 8,6%, что на 11% выше показателей 2024 года. Отмечается, что ранее канал был лидером в сегменте 14-44 только в городах с населением 100+ тысяч человек, а в 2025 году ТНТ впервые вышел в лидеры по всей стране.

Заметный прогресс продемонстрировал и ТНТ4 – в свой десятый год вещания канал достиг лучшего результата за пять лет, поднявшись до доли 1,11% (Россия 0+, все 14-44), а также стал лидером по приросту среди телеканалов вне мультиплекса. Помимо этого, команда ТНТ4 выиграла сразу три приза премии в области маркетинга кинопродукции Golden Trailer Awards, которая ежегодно вручается в США.

Если говорить о сериалах, то за период с 1 января по 21 декабря лидером по показателям на ТНТ стал третий сезон комедии «Праздники» с долей в 16,6%. Второе место занял четвертый сезон «Патриота» (11,5%), третье – пятый сезон «Полярного» (12,1%). Также в чарте успешных релизов: второй сезон «Телохранителей» (10,9%), «СашаТаня» (11,3%), «Хутор» (12,2%), «Олдскул» (11,0%), «Демис и Марина» (10,4%), «Афродеревня» (10,3%) и «Нейровася» (10,2%).

Высокие показатели продолжают демонстрировать и юмористические передачи: по данным Mediascope (Россия 0+, 14-44), семь из десяти самых популярных комедийных шоу страны выходили именно на ТНТ. В числе лидеров – Comedy Club (10,2%), «Караоке Клаб» (8,9%), «Однажды в России» (8,5%), «Женский стендап» (9,6%), «Галустян+» (10,3%), «Стендап Рулетка 1 и 2 сезоны» (7,4%) и «Stand Up» (8,3%).

Лидерами среди реалити-шоу в данной аудитории стали «Экстрасенсы. Битва сильнейших. Часть 1» (23,0%) и «Часть 2» (21,9%), «Титаны 3» (13,7%), «Звезды в джунглях 2» (13,3%), а также «Ярче звезд 3» (11,1%).