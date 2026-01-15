top banner
ТНТ впервые за пять лет обошел СТС в целевых аудиториях обоих вещателей

Автор: Илья Кувшинов

15 января 2026

Отмечается, что ЦА у вещателей отличаются, но незначительно

По итогам 2025 года телеканал СТС впервые за пять лет уступил лидерство своему конкуренту – ТНТ в целевых аудиториях (ЦА) обоих вещателей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope.

Отмечается, что ЦА у вещателей отличаются, но незначительно: у СТС это зрители 10-45 лет, а у ТНТ – 14-44 лет. Тем не менее, оба из них продолжают оставаться самыми популярными развлекательными телеканалами в России с привлекательной для рекламодателей аудиторией.

В минувшем году ТНТ в среднем в сутки смотрели 8,6% российских телезрителей в возрасте 14-44 лет (+0,8 пункта год к году) и 8,2% зрителей 10-45 лет. Доля СТС, в свою очередь, в данных аудиториях составила 7% и 7,3% соответственно.

Эксперты отмечают, что на снижение доли СТС в ЦА повлияли как выпадение контента голливудских мейджоров, так и недостаточное количество хитовых оригинальных сериалов и шоу. Тем не менее, данные показатели не приведут к тому, что телеканал станет менее интересным для рекламодателей.

В эфире ТНТ в 2025 году хорошо сработали сериалы, линейка юмористических шоу, продолжение мистического проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших», а также новогодние проекты, которые несколько лет подряд собирают значительную аудиторию.

