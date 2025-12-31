СТС удалил серию «Ворониных» с упоминанием ЛГБТ*

Сам эпизод дебютировал в телеэфире еще в 2010 году

Четвертый сезон «Ворониных» лишился одной серии – по сообщению проекта «Вот так»**, с сайта телеканала СТС был удален шестой эпизод с упоминанием ЛГБТ.

По сюжету, семья Ворониных начинает подозревать, что брат главного героя – гей, потому что он никак не может найти себе девушку.

Подчеркивается, что до удаления с официального ресурса эпизод ситкома был сильно отредактирован – с 24 до 12 минут. Сама серия впервые дебютировала в телеэфире 1 июня 2010 года, задолго до введения закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

** Внесен Минюстом в реестр иноагентов.

Фото: кадр со съемок сериала «Воронины»