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Телеканал СТС присоединился к Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Автор: БК

12 февраля 2025

Теперь АПКиТ объединяет 48 крупнейших российских кинопроизводителей

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) дополнила свой состав еще одним телеканалом – к профессиональному индустриальному сообществу присоединился СТС.

«Состав Ассоциации пополняется телеканалами, что не может не радовать нас, ведь деятельность АПКиТ подразумевает рассмотрение вопросов и решение задач с точки зрения всех игроков индустрии. СТС по праву считается большим и сильным участником отрасли, поэтому его наличие в рядах АПКиТ – это планирование киноиндустрии завтрашнего дня и усиление градуса креативных дискуссий. Расширение состава Ассоциации таким партнером выигрышно для всей индустрии», – заявил председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов.

СТС начал вещание в 1996 году. В своей сетке канал стремится оптимально сочетать комедийные сериалы, драмеди, большие семейные шоу, российские и зарубежные фильмы и другие программы.

На текущий момент АПКиТ объединяет 48 крупнейших производителей контента: 41 кинокомпанию, четыре телеканала и три видеосервиса.

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