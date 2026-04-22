Стали известны ведущие грядущей премии АПКиТ
Автор: БК
22 апреля 2026
Церемония состоится в Москве 19 мая
Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) представила ведущих грядущей церемонии вручения премии.
Первую часть мероприятия проведут Валерия Астапова («Девушки с Макаровым», «Москва слезам не верит. Все только начинается») и Карен Арутюнов (ЖДУН, ПРОСТОКВАШИНО), а вторую – Ангелина Пахомова («На льду», «Золотое дно») и Кузьма Сапрыкин («1703», ОЛЕНЬ).
В этом году в шорт-лист премии вошел 41 проект и 68 специалистов в индивидуальных категориях.
Торжественная церемония вручения АПКиТ состоится 19 мая.
