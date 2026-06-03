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Гендиректор «Газпром-Медиа» призвал регионы инвестировать в креативный продукт в обмен на туристов

Автор: БК

3 июня 2026

В качестве примера эффективности подхода Александр Жаров привел сериал «Подслушано в Рыбинске»

В Государственном музее-заповеднике «Царское Село» состоялась стратегическая сессия «Креативных диалогов», главной темой которой стал поиск драйверов роста креативной экономики России и интеграция творческих индустрий в народное хозяйство. 

Одним из ключевых спикеров дискуссии стал генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров. По его мнению, для роста креативных индустрий необходимы не только сильные игроки рынка, но и системная поддержка со стороны государств – в частности, речь идет о региональных ребейтах и инвестициях в инфраструктуру.

В качестве примера эффективности такого подхода глава холдинга привел сериал «Подслушано в Рыбинске»: после премьеры комедийного детектива на платформе Premier январе 2025 года и запуска туристических активностей, связанных с сериалом, число бронирований в Рыбинске уже в мае того же года выросло на 72%.

Жаров также напомнил, что «Газпром-Медиа Холдинг» работает не только с российскими городами, но и с зарубежьем – в частности, сейчас к производству готовится большой фильм о приме-балерине Мариинского театра Анне Павловой.

Фото: «Газпром-Медиа Холдинг»

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