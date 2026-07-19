На «Слете аниматоров 2026» обсудили меры поддержки анимации в Москве и регионах

18 и 19 июля в рамках «Слета аниматоров», впервые прошедшем на площадке кластера анимации и видеоигр «Сколково», состоялись две деловые панели, посвященные вопросу поддержки анимационной отрасли.

18 июля одним из ключевых мероприятий деловой программы стала панель «Экосистема поддержки анимационной индустрии Москвы». Модератором выступила Анастасия Рыбкина, заместитель генерального директора по стратегическому развитию Агентства креативных индустрий. Спикерами на встрече стали исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, старший менеджер по отбору проектов ИРИ Андрей Орфани и руководитель департамента анимации Red Carpet Studio Наталья Иванова-Достоевская.

Анастасия Рыбкина сразу напомнила о возможностях, предоставляемых профессионалам анимационной отрасли Московским кластером видеоигр и анимации. Как известно, креативный кластер с недавних пор заинтересован в привлечении представителей анимационной индустрии. Московским компаниям резидентство в «Сколково» предоставляется по льготным ставкам, а среди множества мер поддержки кластер готов заниматься PR-продвижением своих резидентов, в том числе на международном уровне, представляя проекты резидентов на крупнейших выставках и помогая заключать экспортные контракты.

Ирина Мастусова отметила в своем выступлении, что в России прослеживаются те же тренды, что и во всем мире. Повсюду происходит усиление локальных рынков и развитие крупных франшиз и семейного кино. При этом в кинопрокате по всему миру анимация также сталкивается с ростом цены билета при одновременном неуклонном сокращении посещаемости. Вместе с тем наш рынок имеет и свои особенности, отметила Мастусова. Одна из них – повышенная сосредоточенность анимационного производства в Москве. На долю столичных студий приходится 71% всей произведенной в стране анимации. Еще одна особенность анимационной индустрии – она не просто создает креативный продукт, который может быть востребован сам по себе, но и формирует спрос на продукцию других отраслей (игрушки, видеоигры, книги, детские товары и прочее). По данным Мастусовой, объем влияния анимации на смежные рынки через лицензирование и дистрибуцию можно оценивать в 97,1 млрд рублей. При этом сама анимационная индустрия не всегда получает с этого доход, так как по-прежнему существует много контрафактной продукции. Мастусова выразила надежду, что отрасль получит дополнительный импульс к развитию в августе-сентябре, когда Минпромторг начнет распределять лицензии отечественным производителям на детскую продукцию по анимационным российским брендам.

Андрей Орфани напомнил собравшимся, как правильно подавать заявки на поддержку ИРИ. За год от ИРИ проходит конкурс на поддержку национального контента по нескольким направлениям, включая детский и молодежный трек. Орфани предположил, что именно эти направления наиболее предпочтительны для аниматоров. Например, нацеленность на детский контент не будет обязывать производителей размещать готовую продукцию на онлайн-платформах, к тому же на работу над тайтлом дается два года. Также есть возможность податься на поддержку видеоигры.

Наталья Иванова-Достоевская положительно оценила существование конкурсов от ИРИ, но отметила, что они проводятся в очень короткие сроки для анимации. «В анимации есть чем заняться, нам не хватает времени. Тем более было ограничение на количество серий. Было бы здорово, если конкурсы будет длиннее. Хотя бы еще на год, нам бы это помогло. И не надо ограничивать сериал 30 сериями, проекты бывают разные», – выразила пожелание эксперт.

Во второй день состоялась дискуссия «Новая география российской анимации: как создавать большие проекты в регионах». Участниками встречи стали представители различных региональных студий: Илья Кузнецов («Мечталет», Хабаровск), Иван Вторых («Светлые истории», Екатеринбург), Вики Кравченко (DIKIDIGITAL, Ростов), Эдуард Ипатов (Harmony D Studio, Новосибирск), Розалин Каримов (Школа анимации А1002, Альметьевск). Модерировал встречу Николай Иванов, основатель компании ChildGood animation (Ростов).

Модератор предложил спикерам рассказать, почему они основали свои анимационные студии именно в регионах, а не в двух столицах, где сосредоточено гораздо больше мощностей для производства. Любопытно, что ответы участников были разными, но меньше всего затрагивали сферу бизнес-задач. Например, Илья Кузнецов рассказал, что открыл анимационную студию в Хабаровске фактически на спор, так как многие коллеги утверждали, что осуществить подобное на Дальнем Востоке невозможно.

В то же время участники дискуссии отдавали себе отчет в том, что реализация творческих амбиций невозможна без успеха в коммерческом поле. Например, Вики Кравченко призналась, что необходимость выйти на самоокупаемость встала перед компанией в первые же месяцы ее работы. Чтобы деньги не кончились уже через четыре месяца и студия не закрылась, в DIKIDIGITAL начали активно работать в сфере рекламы и постепенно переключились на сотрудничество с крупными, преимущественно столичными игроками, включая «Союзмультфильм» и онлайн-платформы.

Объясняя секрет успеха студии, Вики Кравченко отметила важность грамотного нетворкинга. Самый яркий пример здесь привел, пожалуй, Илья Кузнецов. После встречи в Хабаровске с Борисом Машковцевым, главой «Союзмульфильма», выяснилось, что в области работают 37 детских анимационных студий, каждая из которых функционирует по отдельности. В стремлении объединить коллег и создать профессиональное сообщество, команда «Мечталета» обратилась в Фонд президентских инициатив. Благодаря грамотно составленной заявке удалось получить приличный грант. В итоге местные студии были снабжены необходимым оборудованием для собственного производства и обучения студентов и преподавателей.

Иван Вторых по ходу дискуссии обратил внимание, что акцент дискуссии на региональном производстве немного вводит в заблуждение. Многие успешные студии фактически работают на федеральном уровне, иначе ты остаешься вне рынка и не имеешь возможности производить что-то масштабное, отметил эксперт. «95% всех, с кем мы работали, были из Москвы», – заключил Вторых. По итогу спикеры признались, что регионы служат для них источником вдохновения в творчестве, но в плане бизнеса они ориентированы главным образом на столицы.

Фото: Виктор Вальковский

19.07.2026 Автор: Никита Никитин