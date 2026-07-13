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Фестиваль российского кино впервые пройдет на Маврикии

Автор: БК

13 июля 2026

Показы состоятся с 17 июля по 23 августа

С 17 июля по 23 августа в столице Республики Маврикий Порт-Луи впервые состоится Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ.

Маврикий станет третьей африканской страной, принимающей Фестиваль российского кино в 2026 году. Ранее показы российских фильмов прошли в Алжире и Марокко.

«Совместно с Посольством Российской Федерации на Маврикии мы систематически организовываем показы российских блокбастеров, которые очень тепло принимает местная аудитория. И теперь мы рады представить первый полномасштабный Фестиваль российского кино в Республике Маврикий, который, уверена, станет доброй традицией», – отметила генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

В программу смотра вошли российско-китайский детектив КРАСНЫЙ ШЕЛК, семейный блокбастер ЧЕБУРАШКА 2, военные драмы ГРУППА КРОВИ и МАЛЫШ. Кроме того, в честь 90-летия киностудии «Союзмультфильм» зрителям представят программу классической отечественной анимации.

Показы пройдут при поддержке Посольства России в Республике Маврикий на центральных площадках Порт-Луи.

Фото: кадр из фильма КРАСНЫЙ ШЕЛК

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