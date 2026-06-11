В Алжире вновь пройдет Фестиваль российского кино

Он продлится с 15 по 20 июня

С 15 по 20 июня в столице Алжирской Народной Демократической Республики пройдут Дни российского кино, организованные РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

В программу вошли шесть российских фильмов, отражающих разнообразие современного отечественного кинематографа. Откроет смотр военная драма АВГУСТ, снятая по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого».

«Демонстрация достижений современного российского кинематографа в Алжире открывает новые горизонты для культурного сотрудничества наших стран. Зрители на Африканском континенте смогут увидеть фильмы, отражающие важные смыслы и значимые страницы истории нашей страны. Убеждена, что кинопоказы в Алжире станут доброй традицией, подтверждая взаимный интерес к культуре двух стран», – отметила министр культуры России Ольга Любимова.

Также алжирские зрители посмотрят музыкальную сказку БУРАТИНО, приключенческий фильм ВОЛЧОК, драму КРАСАВИЦА, спортивную драму ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ и мультфильм ФИННИК 2.

Фото: кадр из фильма АВГУСТ