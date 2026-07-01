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РОСКИНО начинает прием заявок на участие в кинорынке TIFFCOM

Автор: БК

1 июля 2026

Мероприятие пройдет в Токио с 28 по 30 октября

Компания РОСКИНО открывает прием заявок с целью отбора представителей российской киноиндустрии для участия в работе объединенного стенда российских кинематографистов на международном кинорынке TIFFCOM, который пройдет в Токио с 28 по 30 октября.

Подать заявку на бумажном носителе можно со 2 по 16 июля включительно. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе не участвуют.

TIFFCOM – один из крупнейших азиатских рынков контента, который проходит в рамках Токийского международного кинофестиваля (TIFF). За годы проведения кинорынок стал крупной платформой, привлекающей байеров и производителей контента не только из стран Азии, но и со всего мира.

Фото: РОСКИНО

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