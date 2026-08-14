Касса четверга: пиратские релизы вернулись на вершину
Лучшей новинкой стал триллер «Крушение рейса»
Лидером чарта за четверг cтали пиратские релизы во главе с новой работой Кристофера Нолана ОДИССЕЯ. Их сборы, которые рассчитываются как разница между валовым бокс-офисом в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, подтвержденной дистрибьюторами, составили 34,9 млн рублей.
Лучшая новинка недели – триллер КРУШЕНИЕ РЕЙСА (CAO) – расположилась на четвертой строчке с результатом в 5 млн рублей. К концу недели фильм с Аароном Экхартом и Беном Кингсли может освоить 18 млн.
Восьмое место занял хоррор ДЕМОНОЛОГ (EXP). Зарубежная лента заработала 1,94 млн рублей, а ее касса к вечеру воскресенья может составить 7 млн.
Строчкой ниже оказался триллер ВО ВЛАСТИ СТРАХА (AK), сумевший положить в свою копилку 1,9 млн рублей. По итогу недели картина может рассчитывать на 9 млн.
Фото: кадр из фильма ОДИССЕЯ
Предварительные сборы за четверг 13.08.2026 в России (без учета СНГ)
|№
|Название
|ДИСТРИБЬЮТОР НЕД.
|ЭКРАНЫ
|К/Т
|КАССА ЧЕТВЕРГА 13.08.2026
|ИЗМЕНЕНИЕ
|ОБЩАЯ КАССА НА 13.08.2026
|ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
|1
|ОДИССЕЯ
Odyssey
|-
|3
|-(1)
|34 936 149$420 917
|-13,4%
|521 126 195$6 566 610
|-
|2
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК
|AK
|2
|-(2192)
|34 858 374$419 980
|-35,3%
|394 125 280$4 869 953
|160 000 000 $1 927 711
|3
|СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ
|VLG
|2
|-(2223)
|11 481 913$138 336
|-36,6%
|122 397 570$1 512 388
|60 000 000 $722 892
|4
|КРУШЕНИЕ РЕЙСА
Deep Water
|CAO
|1
|-(875)
|5 094 761$61 383
|-
|5 094 761$61 383
|18 000 000 $216 867
|5
|МАЙКЛ
Michael
|VLG
|12
|-(466)
|4 620 677$55 671
|-6,3%
|2 251 807 303$31 760 329
|22 000 000 $265 060
|6
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2
|CP
|5
|-(457)
|2 400 000$28 916
|-25,0%
|362 300 000$4 647 255
|12 000 000 $144 578
|7
|ХОЛОП 3
|CP
|10
|-(279)
|2 400 000$28 916
|-11,1%
|1 162 600 000$16 194 456
|10 000 000 $120 482
|8
|ДЕМОНОЛОГ
Never After Dark
|EXP
|1
|-(598)
|1 943 525$23 416
|-
|2 114 505$25 476
|7 000 000 $84 337
|9
|ВО ВЛАСТИ СТРАХА
Above and Below
|AK
|1
|-(626)
|1 907 479$22 982
|-
|1 907 479$22 982
|9 000 000 $108 434
|10
|ОБСЕССИЯ
Obsession
|EXP
|13
|-(168)
|1 784 493$21 500
|-11,6%
|515 745 118$7 269 135
|6 000 000 $72 289
|11
|ЕШЬ, МОЛИСЬ, ХУДЕЙ
Saccharine
|WP
|1
|-(421)
|1 583 872$19 083
|-
|1 583 872$19 083
|-
|12
|ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ
Lucky Strike
|CP
|1
|-(437)
|1 100 000$13 253
|-
|1 100 000$13 253
|-
|13
|ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО
Evil Dead Burn
|VLG
|5
|-(230)
|1 091 132$13 146
|-53,5%
|213 698 519$2 741 130
|-
|14
|40 СВИДАНИЙ, 40 НОЧЕЙ
40 Dates and 40 Nights
|CPF
|1
|-(261)
|788 962$9 506
|-
|898 503$10 825
|-
|15
|ОГРАБИТЬ ЛОНДОН
Fuze
|ARM / CIPA
|3
|-(62)
|648 016$7 807
|-25,8%
|20 449 514$257 680
|-
|16
|ШЕПОТ СЕРДЦА. ПЕРЕВЫПУСК
Mimi wo sumaseba
|VRT
|1
|-(165)
|611 005$7 362
|-
|1 661 318$20 016
|-
|17
|ВРЕМЯ СИЯТЬ
Wind Up
|RSP
|1
|-(220)
|477 829$5 757
|-
|807 979$9 735
|-
|18
|НЕПОКОЙ
|PVZGL
|3
|-(51)
|470 258$5 666
|-10,6%
|16 840 312$212 202
|-
|19
|ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
Backrooms
|VLG
|11
|-(85)
|398 141$4 797
|-49,0%
|775 751 810$10 577 472
|-
|20
|СТАРЫЙ ОРЕЛ
|CP
|3
|-(114)
|344 000$4 145
|-71,3%
|34 800 000$438 508
|-
|21
|КОРНИ: САГА О ВАМПИРАХ
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|2
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