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Касса четверга: пиратские релизы вернулись на вершину

Автор: БК
14 августа 2026

Лучшей новинкой стал триллер «Крушение рейса»

Лидером чарта за четверг cтали пиратские релизы во главе с новой работой Кристофера Нолана ОДИССЕЯ. Их сборы, которые рассчитываются как разница между валовым бокс-офисом в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, подтвержденной дистрибьюторами, составили 34,9 млн рублей.

Лучшая новинка недели – триллер КРУШЕНИЕ РЕЙСА (CAO) – расположилась на четвертой строчке с результатом в 5 млн рублей. К концу недели фильм с Аароном Экхартом и Беном Кингсли может освоить 18 млн.

Восьмое место занял хоррор ДЕМОНОЛОГ (EXP). Зарубежная лента заработала 1,94 млн рублей, а ее касса к вечеру воскресенья может составить 7 млн.

Строчкой ниже оказался триллер ВО ВЛАСТИ СТРАХА (AK), сумевший положить в свою копилку 1,9 млн рублей. По итогу недели картина может рассчитывать на 9 млн.

Фото: кадр из фильма ОДИССЕЯ

Предварительные сборы за четверг 13.08.2026 в России (без учета СНГ)

Название ДИСТРИБЬЮТОР НЕД. ЭКРАНЫ К/Т КАССА ЧЕТВЕРГА 13.08.2026 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩАЯ КАССА НА 13.08.2026 ЭСТИ МЕЙТЫ ЗА УИКЕНД
1 ОДИССЕЯ
Odyssey		 - 3 -(1) 34 936 149$420 917 -13,4% 521 126 195$6 566 610 -
2 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК
 AK 2 -(2192) 34 858 374$419 980 -35,3% 394 125 280$4 869 953 160 000 000 $1 927 711
3 СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ
 VLG 2 -(2223) 11 481 913$138 336 -36,6% 122 397 570$1 512 388 60 000 000 $722 892
4 КРУШЕНИЕ РЕЙСА
Deep Water		 CAO 1 -(875) 5 094 761$61 383 - 5 094 761$61 383 18 000 000 $216 867
5 МАЙКЛ
Michael		 VLG 12 -(466) 4 620 677$55 671 -6,3% 2 251 807 303$31 760 329 22 000 000 $265 060
6 НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2
 CP 5 -(457) 2 400 000$28 916 -25,0% 362 300 000$4 647 255 12 000 000 $144 578
7 ХОЛОП 3
 CP 10 -(279) 2 400 000$28 916 -11,1% 1 162 600 000$16 194 456 10 000 000 $120 482
8 ДЕМОНОЛОГ
Never After Dark		 EXP 1 -(598) 1 943 525$23 416 - 2 114 505$25 476 7 000 000 $84 337
9 ВО ВЛАСТИ СТРАХА
Above and Below		 AK 1 -(626) 1 907 479$22 982 - 1 907 479$22 982 9 000 000 $108 434
10 ОБСЕССИЯ
Obsession		 EXP 13 -(168) 1 784 493$21 500 -11,6% 515 745 118$7 269 135 6 000 000 $72 289
11 ЕШЬ, МОЛИСЬ, ХУДЕЙ
Saccharine		 WP 1 -(421) 1 583 872$19 083 - 1 583 872$19 083 -
12 ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ
Lucky Strike		 CP 1 -(437) 1 100 000$13 253 - 1 100 000$13 253 -
13 ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО
Evil Dead Burn		 VLG 5 -(230) 1 091 132$13 146 -53,5% 213 698 519$2 741 130 -
14 40 СВИДАНИЙ, 40 НОЧЕЙ
40 Dates and 40 Nights		 CPF 1 -(261) 788 962$9 506 - 898 503$10 825 -
15 ОГРАБИТЬ ЛОНДОН
Fuze		 ARM / CIPA 3 -(62) 648 016$7 807 -25,8% 20 449 514$257 680 -
16 ШЕПОТ СЕРДЦА. ПЕРЕВЫПУСК
Mimi wo sumaseba		 VRT 1 -(165) 611 005$7 362 - 1 661 318$20 016 -
17 ВРЕМЯ СИЯТЬ
Wind Up		 RSP 1 -(220) 477 829$5 757 - 807 979$9 735 -
18 НЕПОКОЙ
 PVZGL 3 -(51) 470 258$5 666 -10,6% 16 840 312$212 202 -
19 ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ
Backrooms		 VLG 11 -(85) 398 141$4 797 -49,0% 775 751 810$10 577 472 -
20 СТАРЫЙ ОРЕЛ
 CP 3 -(114) 344 000$4 145 -71,3% 34 800 000$438 508 -
21 КОРНИ: САГА О ВАМПИРАХ
Feed		 PRD 2 -(128) 333 544$4 019 -66,9% 7 996 529$98 808 -
22 БОРЬБА ЗА БРУКЛИН
Emergent City		 COOL 0 -(2) 311 130$3 749 - 311 130$3 749 -
23 МЕГРЭ И УБИЙСТВО В ВЫСШЕМ ОБЩЕСТВЕ
Maigret in Society		 UNID 1 -(28) 302 035$3 639 - 302 035$3 639 -
24 ДЕМОНЫ ЧЕРНОЙ ГОРЫ
Kuncen		 KNLG 1 -(113) 278 835$3 359 - 278 835$3 359 -
25 ВЛЮБИСЬ В МЕНЯ, ЕСЛИ ОСМЕЛИШЬСЯ. ПЕРЕВЫПУСК
Jeux d'enfants		 KNM 1 -(57) 224 762$2 708 - 656 581$7 911 -
ИТОГО ТОП-25:
110 390 892 $1 330 011
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 83 руб.

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40 СВИДАНИЙ, 40 НОЧЕЙ / 40 Dates and 40 Nights (CPF) данные не предоставлены дистрибьютором.
ВЛЮБИСЬ В МЕНЯ, ЕСЛИ ОСМЕЛИШЬСЯ. ПЕРЕВЫПУСК / Jeux d'enfants (KNM) данные не предоставлены дистрибьютором.
ВО ВЛАСТИ СТРАХА / Above and Below (AK) данные не предоставлены дистрибьютором.
ВРЕМЯ СИЯТЬ / Wind Up (RSP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДЕМОНОЛОГ / Never After Dark (EXP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ДЕМОНЫ ЧЕРНОЙ ГОРЫ / Kuncen (KNLG) данные не предоставлены дистрибьютором.
ЕШЬ, МОЛИСЬ, ХУДЕЙ / Saccharine (WP) данные не предоставлены дистрибьютором.
КРУШЕНИЕ РЕЙСА / Deep Water (CAO) данные не предоставлены дистрибьютором.
МЕГРЭ И УБИЙСТВО В ВЫСШЕМ ОБЩЕСТВЕ / Maigret in Society (UNID) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПАВИЛЬОН НА ВОДЕ / Il padiglione sull'acqua (COOL) данные не предоставлены дистрибьютором.
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ / Lucky Strike (CP) данные не предоставлены дистрибьютором.
ШЕПОТ СЕРДЦА. ПЕРЕВЫПУСК / Mimi wo sumaseba (VRT) данные не предоставлены дистрибьютором.
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Прогноз
Сборов за уикенд 13–16.08
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК 190 000 000
СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ 60 000 000
МАЙКЛ 20 000 000
КРУШЕНИЕ РЕЙСА 18 000 000