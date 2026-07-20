РОСКИНО открывает прием заявок на участие в кинорынке DICM в Дубае

Принять участие в отборе можно до 31 июля включительно

Компания РОСКИНО открыла прием заявок с целью отбора представителей российской киноиндустрии для участия в работе национального стенда Russian Content Worldwide на международном кинорынке Dubai International Content Market (DICM), который пройдет в Дубае 10 и 11 ноября.

Подать заявку на бумажном носителе можно с 20 по 31 июля включительно. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе не участвуют.

Dubai International Content Market – один из крупнейших рынков аудиовизуального контента в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Его участниками являются международные дистрибьюторы, представители телеканалов и VOD-платформ из стран MENA, Азии, Европы и Латинской Америки. В 2026 году на стенде Russian Content Worldwide свои новые фильмы и сериалы представят 20 российских компаний, прошедших конкурсный отбор.

Фото: РОСКИНО