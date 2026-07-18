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На «Джейн-фесте» анонсировали две новых экранизации романов Анны Джейн

Автор: БК

18 июля 2026

«Поклонник» станет полнометражной лентой, а «Восхитительная ведьма» – сериалом

18 июля в Москве состоялся фестиваль «Джейн-фест», посвященный творчеству писательницы Анны Джейн. На мероприятии были сделаны сразу несколько анонсов, касающихся грядущих экранизаций ее произведений.

Онлайн-кинотеатры Start и Premier совместно с «Ол Медиа Компани» и кинокомпанией 1-2-3 Production займутся сериалом «Восхитительная ведьма». Об этом со сцены «Джейн Фест» объявили главный редактор издательства Clever Елена Измайлова и продюсер All Media Люся Дадальян.

В центре сюжета исходной книги – дерзкая студентка Таня Ведьмина, которая решает отомстить сопернице, соблазнив ее бывшего парня. Проблема в том, что «жертвой» оказывается строгий и неприступный преподаватель университета Олег Владыко.

Кинокомпания «Вольга», в свою очередь, снимет полнометражную экранизацию романа ПОКЛОННИК. Продюсерами ленты выступят Сергей Ершов и Наталия Горина, а ее релиз в кинотеатрах намечен на 23 марта 2028 года.

Романтический триллер рассказывает о студентке Ангелине, которой ежедневно присылают четное число цветов от неизвестного воздыхателя. Параллельно с пугающей игрой в ее жизни появляется Матвей, скрывающий страшную тайну. Девушке предстоит разобраться в чувствах, столкнуться с собственным прошлым и понять, кто перед ней – защитник или жестокий мститель.

Фото: пресс-служба кинокомпании «Вольга»

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