Предварительная касса уикенда: «Кодекс Данте» стартовал с третьей строчки

Лидировать в прокате продолжает «Майкл»

Согласно предварительным данным, лидером проката в очередной раз стал музыкальный байопик МАЙКЛ (VLG). Проект записал на свой счет еще порядка 90 млн рублей (155,6 тысяч зрителей), и теперь для преодоления престижной двухмиллиардной отметки картине Антуана Фукуа остается заработать порядка 110 млн рублей.



Лучшей новинкой уикенда стал приключенческий проект КОДЕКС ДАНТЕ (NKI). Фильм с Оскаром Айзеком и Галь Гадот в главных ролях освоил чуть больше 43 млн рублей (67,4 тысячи зрителей) за четыре дня проката.



Девятую строчку чарта также забрала новинка – американский фильм ужасов ПАСТЬ (EXP). По итогу стартового уикенда в копилке проекта оказалось 11 млн рублей.



Фото: кадр из фильма КОДЕКС ДАНТЕ