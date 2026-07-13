Предварительная касса уикенда: «Кодекс Данте» стартовал с третьей строчки
Автор: Георгий Романов
13 июля 2026
Лидировать в прокате продолжает «Майкл»
Согласно предварительным данным, лидером проката в очередной раз стал музыкальный байопик МАЙКЛ (VLG). Проект записал на свой счет еще порядка 90 млн рублей (155,6 тысяч зрителей), и теперь для преодоления престижной двухмиллиардной отметки картине Антуана Фукуа остается заработать порядка 110 млн рублей.
Лучшей новинкой уикенда стал приключенческий проект КОДЕКС ДАНТЕ (NKI). Фильм с Оскаром Айзеком и Галь Гадот в главных ролях освоил чуть больше 43 млн рублей (67,4 тысячи зрителей) за четыре дня проката.
Девятую строчку чарта также забрала новинка – американский фильм ужасов ПАСТЬ (EXP). По итогу стартового уикенда в копилке проекта оказалось 11 млн рублей.
Фото: кадр из фильма КОДЕКС ДАНТЕ
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