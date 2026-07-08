Новинки июля в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»

Новый «Мажор» и свежие аниме

В числе июльских премьер, которые уже появились в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» – пятый сезон криминальной драмы «Мажор». По сюжету, герой в исполнении Павла Прилучного открывает агентство «Честные люди» и сам становится жертвой масштабной аферы.

Кроме того, пользователей платформы ждут драмеди «Паша», семейная комедия НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ, четвертый сезон сериала «Звездный путь: Странные новые миры», а также многое другое.

Уже на сервисе:

ШУРАЛЕ (триллер, реж. Алина Насибуллина)

Айша готовится к свадьбе, но неожиданно узнаёт о том, что пропал её брат. В поисках Тимура девушка возвращается в родную деревню, где сталкивается не только с собственным прошлым, но и с тайной, хранящейся в глубинах леса.

«Мажор», 5-й сезон (криминальный, реж. Сергей Пикалов)

Вместе с друзьями Мажор создаёт в Сочи подпольное агентство добрых дел «Честные люди», которое противостоит мошенникам и помогает клиентам решить самые запутанные и неоднозначные жизненные ситуации. Но вскоре Соколовский сам становится жертвой масштабной и очень хитрой аферы.

«Призрак в доспехах» (аниме, реж. Моко-тян)

Новое прочтение легендарной манги о девушке-киборге из девятого отдела Службы общественной безопасности, которая разыскивает уникального хакера Кукловода, умело манипулирующего людьми.

«Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире», 3-й сезон (аниме)

Сериал рассказывает о 34-летнем отаку, который попадает под машину и перерождается в теле подростка в фэнтезийном мире меча и магии. В третьем сезоне героя, который успел обзавестись семьей, ждут новые приключения и важная встреча со старой знакомой.

«Такси под прикрытием», 2-й сезон (детектив, реж. Станислав Шмелёв)

Главный участник секретного полицейского эксперимента «Такси под прикрытием» Алексей Турбин вступает в смертельно опасную схватку с бандой, терроризирующей город. Каждый день он патрулирует улицы на специально оборудованном такси и параллельно проводит личное расследование. Коллеги считают Турбина магнитом для неприятностей – ведь он постоянно оказывается в эпицентре событий. Но именно это качество и помогает ему раскрывать самые запутанные преступления.

«Двойная жизнь Ми», 1-й сезон (драмеди, реж. Анна Соловьева-Карпович)

доступен на Start и на Кинопоиске в опции Start

Шестнадцатилетняя Мила скрывает от всех, что она – популярная певица Ми. Балансируя между школой, блогом и личной жизнью, она пытается сохранить секрет и при этом помочь отцу-директору, у которого назревает роман с её главным врагом – чиновницей Анжелой.

«Выход» (детектив, реж. Оксана Барковская)

доступен для покупки в магазине Кинопоиска

Сразу после сеанса гипноза по запатентованному методу блестящего гипнотерапевта Софии Дориной её пациентка совершает жестокое убийство. А вскоре и другие пациенты начинают вести себя опасно. Софии предстоит понять, кто и за что мстит ей и её близким людям, и может ли гипноз сделать из человека монстра.

«Подражатель» (детектив, реж. Сергей Комаров)

доступен на Кинопоиске в опции «Смотрим»

В Петербурге происходит убийство, которое детально воспроизводит преступление двадцатилетней давности. Новый преступник вскоре объявляет себя Подражателем убийцы, Анастасии Перевезенцевой, которая много лет сидит в тюрьме. Чтобы разобраться в произошедшем, руководитель следствия приглашает свою ученицу, известную нестандартными методами. А она предлагает привлечь к расследованию саму Анастасию, ведь никто лучше не сможет понять Подражателя.

С 9 июля:

КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ (триллер, реж. Евгений Григорьев)

доступен на Start и на Кинопоиске в опции Start

Две семейные пары отправляются на выходные в загородный дом. Казалось бы, им предстоит отдых от города в тёплой атмосфере, но одна из женщин знает страшную тайну и решает сыграть с неверным мужем и его любовницей в смертельную игру.

С 10 июля:

«Паша» (драмеди, реж. Антон Коломеец, Евгения Тамахина)

доступен в Амедиатеке и по мультиподписке Плюс с Амедиатекой и Start на Кинопоиске

Коренной москвич Паша Белов учился в Гнесинке, а еще он наполовину узбек с ярко выраженными восточными чертами. Но он родился и вырос в русской семье и ничего не знает про свою «узбекскую сторону». В свои 32 года Паша не стал музыкантом и работает настройщиком пианино, до сих пор живет с мамой, одалживает деньги у старшего брата и во всем слушается бабушку. Самого Пашу ничего не смущает, он плывет по течению. Но однажды вынужденный переезд к другу Толе, сломанный зуб, финансовые проблемы и внезапное знакомство с неудавшейся актрисой Женей заставляют его понять, что настраивать пианино всё же легче, чем собственную жизнь.

С 16 июля:

НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ (комедия, реж. Митрий Семенов-Алейников)

Продолжение приключений девочки Маши, которой на этот раз предстоит снова столкнуться с коварной Няней. Теперь злодейка работает не одна, а с обаятельным аферистом по имени Антон. Вместе с другом Егором Маша попытается помешать их коварным планам, ведь на кону самый важный вечер года – выпускной.

С 24 июля:

«Звездный путь: Странные новые миры», 4-й сезон (фантастика)

доступен в Амедиатеке и по мультиподписке Плюс с Амедиатекой и Start на Кинопоиске

В четвертом сезоне фантастического сериала «Звездный путь: Странные новые миры» героев ждут невероятные космические приключения, причем помимо внешних угроз, которые скрываются на неизведанных планетах, их ждут сражения с собственными демонами. Авторы шоу продолжат экспериментировать с жанрами – команда корабля «Энтерпрайз» окажется внутри вестерна, устроит настоящий сеанс психотерапии, попадет в доисторическое время, а еще зрителей ждет уникальный эпизод, созданный с помощью кукольной анимации.

Фото: кадр из сериала «Мажор»