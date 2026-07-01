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ИРИ объявил победителей конкурса национального контента

Автор: БК

1 июля 2026

По направлению «Видеоконтент» финансирование получат 65 проектов.

Стали известны победители конкурса национального контента, который проводит Институт развития интернета (ИРИ).

Среди них 152 проектов, на создание которых в ближайшие три года (2026–2028) будет выделено более 21,8 млрд рублей. По направлению «Видеоконтент» финансирование получат 65 проектов.

В числе игровых сериалов – фантастический сериал «Академия светлого будущего» по мотивам произведений Кира Булычева, 12-серийная экранизация романа Льва Толстого «Война и мир», шпионский детектив «Начальник разведки: Кембриджская пятёрка», детектив «Кошко» о начальнике московского сыска Аркадии Кошко, а также фэнтези «Последний богатырь. Иван Муромец», расширяющее вселенную популярной франшизы.

Полный список победителей доступен на официальном сайте ИРИ.

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