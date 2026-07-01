ИРИ объявил победителей конкурса национального контента
По направлению «Видеоконтент» финансирование получат 65 проектов.
Стали известны победители конкурса национального контента, который проводит Институт развития интернета (ИРИ).
Среди них 152 проектов, на создание которых в ближайшие три года (2026–2028) будет выделено более 21,8 млрд рублей. По направлению «Видеоконтент» финансирование получат 65 проектов.
В числе игровых сериалов – фантастический сериал «Академия светлого будущего» по мотивам произведений Кира Булычева, 12-серийная экранизация романа Льва Толстого «Война и мир», шпионский детектив «Начальник разведки: Кембриджская пятёрка», детектив «Кошко» о начальнике московского сыска Аркадии Кошко, а также фэнтези «Последний богатырь. Иван Муромец», расширяющее вселенную популярной франшизы.
Полный список победителей доступен на официальном сайте ИРИ.