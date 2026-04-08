  ИРИ призвал учитывать позицию ФАС при продвижении проектов в сети

ИРИ призвал учитывать позицию ФАС при продвижении проектов в сети

Автор: БК

8 апреля 2026

Ведомство направило письмо участникам проектов, созданных при его поддержке

Институт развития интернета (АРО «ИРИ») направил официальное письмо участникам проектов, созданных при финансовой поддержке ведомства, о размещении рекламы на заблокированных ресурсах.

В письме ИРИ напоминает, что согласно разъяснениям Федеральной антимонопольной службы (ФАС), размещение рекламы в YouTube, Instagram*, Telegram, VPN-сервисах и других платформах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством России, будет рассматриваться как нарушение закона «О рекламе».

Ведомство просит учитывать позицию ФАС при реализации проектов. По их словам, это позволит избежать «нерационального расходования денежных средств на продвижение проектов» и возможного привлечения к ответственности за размещение рекламы на указанных ресурсах.

Ранее ФАС объявила о том, что меры ответственности за размещение рекламных постов в мессенджере Telegram и на видеосервисе YouTube не будут применяться до конца этого года.

* принадлежат Meta – организация признана экстремистской и запрещена в России

