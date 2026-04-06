«Газпром-Медиа Холдинг» продал Москве комплекс «Телебазис»

Автор: Илья Кувшинов

6 апреля 2026

Об этом рассказала генеральный директор Киностудии им. Горького Юлиана Слащева

Москва выкупила АО «Телебазис» у «Газпром-Медиа Холдинга», которое владело частью корпуса, исторически входившей в границы Киностудии им. Горького. Об этом в интервью «Ведомости. Городу» рассказала генеральный директор студии Юлиана Слащева.

В результате сделки к Киностудии им. Горького перешло 5600 кв. м площадей корпуса на ул. Сергея Эйзенштейна, где, в частности, располагаются съемочный павильон размером более 400 кв. м, четыре студии звукозаписи и озвучания, а также два просмотровых зала. Вместе со зданием студия получила и его действующих резидентов, среди которых – студия звукозаписи FlySound.

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров подтвердил «Ведомостям» продажу 100% «Телебазиса». Сделка была денежной, однако ее параметры обе стороны раскрыть отказались.

Слащева также напомнила, что Киностудия им. Горького продала «Телебазис» «Газпром-Медиа Холдингу» в 1994 году «из-за не самой хорошей финансовой ситуации».

Фото: официальный сайт Киностудии им. Горького

Самое читаемое

«Централ Партнершип» представил проекты на 2026-2027 годы
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках апреля
Подробнее
ГПМ РТВ готовит ремейк фильма «Зита и Гита»
Подробнее
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
«Ограбление в Лос-Анджелесе» стало самым популярным проектом у пиратов в марте
Подробнее
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Касса России: мелодрама «Твое сердце будет разбито» возглавила чарт
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках апреля
Подробнее
Касса четверга: «Твое сердце будет разбито» продолжает лидировать
Подробнее
Okko рассказал о новинках апреля
Подробнее
Московский международный кинофестиваль представил программу и жюри
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 2–5 апреля
Подробнее
ИРИ подвел итоги конкурса дебютов
Подробнее
Клим Шипенко и Соня Карпунина снимут новую экранизацию сказки «Золушка»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Королек моей любви» превзошел «Конец Славы»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 30 марта – 5 апреля 2026 года
Подробнее
Официальная касса России: любви все зрители покорны
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2-5 апреля
Подробнее
Фильмы совместного производства ГПМ РТВ и КБА заработали 5 млрд рублей в 2026 году
Подробнее
Трейлер нового «Гарри Поттера» стал самым просматриваемым в истории HBO
Подробнее

Новости по теме

«Газпром-Медиа Холдинг» расширяет сотрудничество с Индией
Подробнее
«Газпром-Медиа» и правительство Москвы прорабатывают план реконструкции кинотеатра «Октябрь»
Подробнее
Александр Жаров: «Раскрытие аудиторных показателей онлайна должно быть общеиндустриальным решением»
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» рассказал об итогах 2025 года
Подробнее
В России разработаны программы для проверки контента на наличие нежелательных элементов
Подробнее