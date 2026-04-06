«Газпром-Медиа Холдинг» продал Москве комплекс «Телебазис»

Об этом рассказала генеральный директор Киностудии им. Горького Юлиана Слащева

Москва выкупила АО «Телебазис» у «Газпром-Медиа Холдинга», которое владело частью корпуса, исторически входившей в границы Киностудии им. Горького. Об этом в интервью «Ведомости. Городу» рассказала генеральный директор студии Юлиана Слащева.

В результате сделки к Киностудии им. Горького перешло 5600 кв. м площадей корпуса на ул. Сергея Эйзенштейна, где, в частности, располагаются съемочный павильон размером более 400 кв. м, четыре студии звукозаписи и озвучания, а также два просмотровых зала. Вместе со зданием студия получила и его действующих резидентов, среди которых – студия звукозаписи FlySound.

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров подтвердил «Ведомостям» продажу 100% «Телебазиса». Сделка была денежной, однако ее параметры обе стороны раскрыть отказались.

Слащева также напомнила, что Киностудия им. Горького продала «Телебазис» «Газпром-Медиа Холдингу» в 1994 году «из-за не самой хорошей финансовой ситуации».

