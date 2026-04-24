«Газпром-Медиа» может открыть центр креативных индустрий в Белграде

Автор: БК

24 апреля 2026

Об этом заявил генеральный директор холдинга Александр Жаров

Генеральный директор «Газпром-Медиа» Александр Жаров сообщил в ходе Сербско-российского делового форума, что холдинг может открыть Российско-сербский центр креативных индустрий в Белграде.

Он назвал это объединением усилий администраторов креативных индустрий и творцов в создании общего продукта. «Безусловно, процесс требует экономического обоснования. Это такой проектный офис, в котором специалисты, в данном случае Сербии и России, будут разрабатывать новые проекты, которые должны быть экономически успешными», – заметил Жаров.

По его словам, задачей центра станет не только создание совместных продуктов, но и реализация стратегии роста доли креативных индустрий в экономиках двух стран.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года «Газпром-Медиа Ходинг» также анонсировал создание Российско-эмиратского центра креативных индустрий в ОАЭ.

Фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга»

