«Газпром-Медиа» предложил сербским партнерам снять совместный исторический проект

На встрече также обсуждались система рибейтов и взаимодействие с блогерами

В Министерстве культуры Сербии прошла расширенная рабочая встреча делегации «Газпром-Медиа Холдинга» во главе с генеральным директором Александром Жаровым с ведущими сербскими кинопроизводителями. По итогам переговоров стороны договорились о переходе от разовой дистрибуции к системному копродукционному партнерству.

Российский холдинг выступил с инициативой создания совместного исторического фильма, а также предложил использовать съемочную базу «Москино» и блогерскую сеть с совокупным охватом более 2 млрд подписчиков для продвижения будущих проектов. Как отметил Александр Жаров, компания заинтересована в разработке копродукционного проекта – например, о персонаже, который внес вклад в спасение российской короны.

Глава холдинга отдельно указал на потенциал российского контента на сербском рынке. По его словам, за последние 15 лет у местной аудитории широкую популярность получили лишь три российских сериала – «Бригада», «Кухня» и «Екатерина Великая». Жаров выразил уверенность, что библиотека холдинга может вызвать более широкий отклик у сербского зрителя благодаря близости культурных ценностей.

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Борис Ханчалян сообщил, что за последние годы внутри компании сформирована полноценная производственная экосистема, ориентированная на разные возрастные аудитории и основанная на принципах эффективности. Он добавил, что одним из ключевых направлений остается анимация, при этом российская школа демонстрирует высокий уровень и востребованность за рубежом, что подтверждает наличие международного спроса и открывает возможности для партнерств.

Генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин рассказал о результатах международной дистрибуции, отметив, что компания реализовала более 300 проектов на 170 территориях. В Сербии было выпущено 30 картин, девять из которых вышли в кинотеатральный прокат, однако потенциал российского кино на этом рынке пока раскрыт не полностью. Он также подчеркнул важность поиска заинтересованных сербских партнеров и поблагодарил кинокомпанию Work in Progress за сотрудничество над спортивной драмой БИТВА МОТОРОВ.

Режиссер и генеральный продюсер 1-2-3 Production Артем Михалков поделился личным опытом взаимодействия с сербской аудиторией, отметив теплый прием российских проектов в стране. Он добавил, что компания выпускает более 120 часов контента в год и заинтересована в расширении международного сотрудничества.

Генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина обратила внимание на значимость маркетинга, отметив, что кассовый потенциал фильмов часто ограничивается недостаточным продвижением. По ее словам, использование блогерских инструментов способно существенно изменить ситуацию: сеть центра включает около 2800 блогеров, актеров и музыкантов с совокупным охватом свыше 2 млрд подписчиков. Она добавила, что компания уже сотрудничает с «Централ Партнершип» и «1-2-3 Production», а подключение сербских инфлюенсеров может значительно усилить результаты.

Сербские кинопроизводители, в свою очередь, подчеркнули высокий профессиональный уровень национальной индустрии. Однако местный рынок кинопроката ограничен (около 7 млн человек), а большое количество онлайн-сервисов отвлекает зрителя. Именно поэтому сотрудничество с российскими компаниями может существенно усилить позиции сербского кинематографа. Представители индустрии также признали, что попытки выхода на рынки Китая и Турции оказались менее успешными по сравнению с растущим интересом к партнерству с Россией.

Отдельное внимание стороны уделили практическим механизмам взаимодействия, включая систему налогового кэш-рибейта в Сербии, предусматривающую возврат 25% квалифицируемых расходов, а для проектов с бюджетом свыше 5 млн евро – до 30%. Кроме того, обсуждалась система автоматического анализа сценариев «Киностудии КИТ», позволяющая отбирать проекты с потенциалом как для российского, так и для сербского зрителя.

