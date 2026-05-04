  Выручка «Газпрома» от медиабизнеса составила 173,2 млрд рублей в 2025 году

Выручка «Газпрома» от медиабизнеса составила 173,2 млрд рублей в 2025 году

Автор: БК

4 мая 2026

Убыток, в свою очередь, сократился почти на 3%

ПАО «Газпром» опубликовал финансовую отчетность компании по МСФО за 2025 год.

Согласно ей, выручка от медиабизнеса за 12 месяцев увеличилась на 6% и составила 173,2 млрд рублей. В то же время указанный сегмент показал убыток – 14,8 млрд рублей, но в сравнении с 2024 годом он сократился почти на 3%.

«Мы завершили 2025 год с уверенной динамикой: выручка компании выросла на 9,7 млрд рублей по сравнению с 2024 годом. И что особенно важно — этот рост обеспечивается прежде всего за счет развития наших цифровых платформ RUTUBE и Premier, которые не только наращивают аудиторию, но и становятся драйвером монетизации. Стабильно высокие рейтинги в сегменте развлекательного телевидения остаются нашей базой – этот блок традиционно генерирует основные рекламные доходы и дает устойчивый денежный поток. Одновременно с этим растущий вклад вносят доходы от кинопроката: мы видим зрительский интерес к нашему контенту как в кинотеатрах, так и на цифровых экранах.

Благодаря этой сбалансированной модели – цифра + ТВ + прокат – нам удалось не только нарастить выручку, но и сократить чистый убыток по МСФО на 420 млн рублей по сравнению с 2024 годом. Мы все еще не вышли в прибыль, но тренд очевиден – бизнес становится эффективнее с каждым кварталом. Продолжаем инвестировать в контент и технологии, чтобы в 2026 году закрепить эту позитивную динамику. Спасибо команде и партнерам за совместную работу», – рассказал гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.

Выручка всей группы «Газпром» по МСФО в 2025 году снизилась на 8% год к году и составила 9,8 трлн рублей, а ее чистая прибыль достигла 1,3 трлн рублей (+7%).

