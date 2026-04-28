Обзор новинок проката на уикенде 30 апреля – 3 мая

Приближение празднования Дня Победы стимулирует прокатчиков выпускать военные драмы. В ближайший уикенд в кинотеатрах можно будет узнать сразу про два подвига ВОВ. ЛИТВЯК (AK) предлагает подняться в небо вместе с женщиной-истребителем. У картины высокий рейтинг ожидания благодаря автору, Андрею Шальопа, который уже выпускал краудфандинговый хит 28 ПАНФИЛОВЦЕВ и готов представить публике следующую в прямом смысле народную работу. Ключевая особенность ЛИТВЯК – мелодраматическая интонация, потенциально повышающая интерес со стороны женской аудитории. Ориентирами для стартовых прогнозов служат другие «небесные» картины: ВОЗДУХ (140 млн рублей и 400 тысяч зрителей) и ДЕВЯТАЕВ (78,2 млн рублей и 278 тысяч зрителей за первые выходные).

Вероника Скурихина: «В целом это неторопливое, по-хорошему советское кино о героях, которых нужно знать. В отличие от ВОЗДУХА оно не шокирует зрителя натурализмом и некрасивыми проявлениями человеческой сущности, а возвышает его вместе с взмывающими к солнцу истребителями».

СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА (CAO) продвигается как «подвиг Сусанина во время Великой отечественной войны» и рассказывает историю также реального крестьянина, который завел отряд немецких солдат на верную погибель, не предав окопавшихся неподалеку партизан. Фильм отличается звездным актерским составом, популярным в регионах – Федор Добронравов, Мария Шукшина. Визуально лента смотрится не так эффектно, как ее конкурент на дате или уже идущие в прокате АНГЕЛЫ ЛАДОГИ, однако отличается более приземленным, народным духом и понятной человеческой историей о подвиге, на который способен каждый. Стартовые сборы можно прогнозировать на уровне фильмов ВОЙНА И МУЗЫКА (40 млн рублей и 99 тысяч зрителей) и ЗОЯ (31 млн рублей и 125 тысяч зрителей после первого уикенда).

Семейную и детскую аудиторию также побалуют два релиза. Игровой ЖДУН 2 (NKI) продолжает историю про мемного инопланетянина, расширяет киновселенную о нем и привлекает к участию новых популярных актеров вроде Александра Реввы. Безусловно, есть опасение, что на фильм повлияют тенденция падения интереса к сиквелам и богатое конкурентное окружение. Все это позволяет сформировать кассовые ожидания на уровне первого ЖДУНА (93,8 млн рублей и 248 тысяч зрителей на старте) и ленты ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (94,6 млн рублей и 252 тысячи зрителей по итогам первых выходных).

Анимация ГРУЗОВИЧКИ (VLG) явно претендует на внимание аудитории помладше, однако отзовется и у родителей, которые могли смотреть в кинотеатрах прямой референс новинки, ТАЧКИ. Мультфильм отмечен высоким качеством анимации, актуализированным под российские реалии сюжетом и заметной кампанией. Однако на старте может показаться не очень универсальным: традиционно историями про машинки больше интересуются мальчики. Сочетание этих факторов позволяет прогнозировать стартовую кассу на уровне релизов СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО (52,8 млн рублей и 204 тысячи зрителей) и ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (48,4 млн рублей и 132 тысячи зрителей за первый уикенд).

Для молодой аудитории и ценителей современных нестандартных хорроров в сетке стоит ПОЛУТОН (PVZGL). Новинка рассчитывает как на любителей жанра, так и на городскую публику, которая в целом следит за трендами в кино. Фильм заходит на территорию работы со звуком, что повышает его востребованность быть посмотренным именно в кинотеатре, и предлагает альтернативу военному и семейному кино, поэтому можно ожидать всплеск интереса именно на первой неделе проката. Таким образом кассовыми референсами видятся ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД ПРИЗРАК (14,7 млн рублей и 32 тысячи зрителей на старте) и СВИСТ (10,6 млн рублей и 22,2 тысячи зрителей после первых выходных).

Дмитрий Некрасов: «На стороне проекта – бренд A24, фестивальный шлейф и уже сформированный хайп в профессиональной и фанатской среде, чего достаточно для заметного старта и потенциала превзойти консервативные ожидания кинотеатров в первый уикенд. Это «медленный» хоррор с упором на саспенс, психологическое давление и постепенное наращивание тревоги. Для массового зрителя этого может оказаться мало, но для целевой аудитории elevated-хоррора это скорее плюс».

Спортивная драма БОЙ СО ЗВЕРЕМ (VLG) выглядит привлекательной для мужской аудитории: сюжет выстроен вокруг бойца MMA, а кроме убедительно поставленных сцен с соревнований и тренировок ставка сделана на исполнителя роли тренера Рассела Кроу. Проблемой для релиза может стать только общая теснота из-за количества релизов в прокате. Поэтому стартовый прогноз выглядит довольно сдержанно, на уровне СТАЛЬНОЙ ХВАТКИ (10,2 млн рублей и 23,2 тысячи зрителей) и БУЛЬТЕРЬЕРА (9,7 млн рублей и 30,6 тысяч зрителей в результате первых выходных).

Для взыскательной городской публики тоже найдется особое предложение – новый фильм Паоло Соррентино ГРАЦИЯ (AOF). Картина пришла в кинотеатры с качественным фестивальным шлейфом, да и в целом именно этого итальянского режиссера в России знают и ценят. Поэтому для подлинных поклонников дуэта Соррентино и Сервилло, который традиционно играет в фильме главную роль, пиратская копия в сети не должна стать заметной помехой – лента требует большого экрана. Можно ожидать сборы на уровне МОДИ: ТРИ ДНЯ НА КРЫЛЬЯХ БЕЗУМИЯ (11 млн рублей и 18,7 тысяч зрителей на старте) и КАМОН КАМОН (4,3 млн рублей и 10,7 тысяч зрителей после первого уикенда).

Вероника Скурихина: «Этот фильм отлично подходит для городской думающей публики, для компаний, готовых к увлекательному, но философскому продолжению вечера. Дискуссионная по своей сути, ГРАЦИЯ, как и Рим, одной ногой стоит в вечности, а другой погрязла в текущих проблемах. При этом ирония с лихвой покрывает назидательность, в которой можно заподозрить это кино».

В числе перевыпусков на этой неделе – аниме ВОЗВРАЩЕНИЕ КОТА (VRT).

Также в прокат выйдут мультфильм ЗАЧАРОВАННОЕ КОРОЛЕВСТВО (PRD), драма Егора Бероева КУКЛА (RSP), аниме ЛАБИРИНТ (INK), хоррор ОНО. ДОМ ЗЛА (KNLG) и семейный фильм ФЛАВИЯ. ЮНЫЙ ДЕТЕКТИВ (CP).

В пиратском сегменте по рекомендации лидеров капсоревнования не будет представлено ни одного релиза.

28.04.2026 Автор: Вероника Cкурихина