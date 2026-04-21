Фонд кино откроет прием заявок на поддержку модернизации кинозалов в новых регионах России

Фонд кино объявил о старте приема заявок на поддержку модернизации кинозалов в новых регионах России.

Основной задачей данной программы является обновление кинооборудования существующего кинозала и (или) оснащение оборудованием нового кинозала для показа национальных фильмов в населенных пунктах, входящих в состав Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с численностью населения до 500 тысяч человек.

Прием заявок на онлайн-площадке откроется 22 апреля и продлится до 19:00 (мск) 22 мая (включительно).

Программа предполагает выделение средств на безвозвратной основе на финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов в размере до 9 млн рублей на один кинозал. Более подробная информация об условиях доступна на сайте Фонда кино.

