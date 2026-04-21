Фонд кино откроет прием заявок на поддержку модернизации кинозалов в новых регионах России

Автор: БК

21 апреля 2026

Принять участие в отборе можно с 22 апреля по 22 мая

Фонд кино объявил о старте приема заявок на поддержку модернизации кинозалов в новых регионах России.

Основной задачей данной программы является обновление кинооборудования существующего кинозала и (или) оснащение оборудованием нового кинозала для показа национальных фильмов в населенных пунктах, входящих в состав Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с численностью населения до 500 тысяч человек.

Прием заявок на онлайн-площадке откроется 22 апреля и продлится до 19:00 (мск) 22 мая (включительно).

Программа предполагает выделение средств на безвозвратной основе на финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов в размере до 9 млн рублей на один кинозал. Более подробная информация об условиях доступна на сайте Фонда кино.

Фото: Фонд кино

Самое читаемое

CinemaCon 2026: презентация Universal Pictures
Подробнее
Международная касса: сиквел «Супер Марио» стал самым кассовым фильмом 2026 года
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация The Walt Disney Studios
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 13-19 апреля 2026 года
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация Warner Bros. Pictures
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация Paramount Pictures
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация Amazon MGM Studios
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16-19 апреля
Подробнее
Свердловская киностудия запустила сценарную лабораторию
Подробнее
Стали известны программа и экспертный совет Московского питчинга дебютантов
Подробнее
Питчинг дебютантов: сессия «Микродрамы в России: новая реальность или временный тренд?»
Подробнее
Названы победители Московского питчинга дебютантов
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Нормал» пока опережает «Петрушку»
Подробнее
«Иви» запускает подписку с показом рекламы
Подробнее
Госдума приняла закон для полного госфинансирования анимации
Подробнее
Весенние попаданцы: итоги Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес»
Подробнее
Три российских фильма представят на Пекинском международном кинофестивале
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Вот это драма!» продолжает лидировать
Подробнее
CinemaCon 2026: презентация Neon
Подробнее
Касса четверга: «Нормал» с Бобом Оденкерком оказался лишь шестым
Подробнее

Новости по теме

Фонд кино объявил подачу на господдержку национальных фильмов и картин о Дальнем Востоке
Подробнее
Фонд кино утвердил список лидеров отечественного кинопроизводства на 2026 год
Подробнее
Фонд кино объявляет прием заявок на создание кинозалов в малых городах и на модификацию существующих
Подробнее
Минкультуры и Фонд кино создали онлайн-платформу для производства кинопроектов в России
Подробнее
Фонд кино поддержит 17 проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами производства
Подробнее