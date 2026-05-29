Фонд кино вновь продлил прием заявок на создание кинозалов в малых городах
Автор: БК
29 мая 2026
Подать заявку можно до 26 июня
Фонд кино продлил еще один из своих отборов.
Теперь организации кинопоказа, претендующие на субсидию в целях создания (переоборудования) кинозалов в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек, могут подать заявку на онлайн-площадке до 26 июня.
Фото: Фонд кино
