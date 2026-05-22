Выручка холдинга ON Медиа в первом квартале составила почти 7 млрд рублей

Совокупная база КИОН в четырех средах распространения остается на уровне 16,3 млн человек

Холдинг ON Медиа опубликовал финансовые и операционные результаты деятельности за первый квартал 2026 года.

Консолидированная квартальная выручка медиавертикали увеличилась на 3,8% год к году и составила 6,965 млрд рублей. Платящая аудитория флагманского сервиса – онлайн-кинотеатра КИОН – прибавила 30%, а совокупная база КИОН в четырех средах распространения составила 16,3 млн человек, увелившись на 1,5 млн подписчиков год к году.

Общая стоимость проданных билетов направления МТС Live достигла 10,6 млрд рублей (рост на 1,4% по сравнению с первым кварталом 2025 года). В первом квартале 2026 года билетная бизнес-вертикаль холдинга ON Медиа МТС Live реализовала 4,2 млн билетов. Развлечения подорожали во всех сегментах: средняя цена билета на спектакли и детские постановки выросла на 11% (до 2466 и 1615 рублей, соответственно), на концерты - на 9% (2800 рублей), на мюзиклы - на 6% (3213 рублей). Основным драйвером продаж остаются концерты, на которые приходится 55% выручки в I квартале, при этом количество концертных событий в России выросло на 14% с наиболее заметной динамикой в Воронеже (+38%), Краснодаре (+21%), Нижнем Новгороде (+18%) и Казани (+16%).

В разработке и производстве КИОН находятся более 100 оригинальных сериалов и фильмов. Самыми успешными сериалами собственного производства на КИОН Originals в 2026 году стали комедийный сериал «Жека Рассел», продолжение франшизы «Сергий против нечисти. Зов предков», драма «Резервация» с Денисом Шведовым и «Черное солнце» с Юрием Чурсиным и Максимом Стояновым.

Для сравнения, поступления холдинга за октябрь-декабрь прошлого года составили 8,53 млрд рублей. Выручка за весь прошлый год была равна 28,98 млрд рублей.