Фонд кино открыл прием заявок на поддержку производства семейных фильмов и авторской анимации

Еще одним отбором, который Фонд кино открыл 18 мая, стал прием заявок на поддержку производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов на безвозвратной основе.

Принять участие в нем можно до 19:00:00 (по московскому времени) 25 июня 2026 года включительно.

Комплекты заявочной документации предоставляются в Фонд кино в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.

Информация о новых изменениях и дополнениях в порядок отбора доступна на официальном сайта фонда. Как и в случае с анимационным отбором, каждый из проектов должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации – в том числе и указом по укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

