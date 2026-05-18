top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Фонд кино открыл прием заявок на поддержку производства семейных фильмов и авторской анимации

Фонд кино открыл прием заявок на поддержку производства семейных фильмов и авторской анимации

Автор: БК

18 мая 2026

Принять участие в нем можно до 25 июня включительно

Еще одним отбором, который Фонд кино открыл 18 мая, стал прием заявок на поддержку производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов на безвозвратной основе.

Принять участие в нем можно до 19:00:00 (по московскому времени) 25 июня 2026 года включительно.

Комплекты заявочной документации предоставляются в Фонд кино в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.

Информация о новых изменениях и дополнениях в порядок отбора доступна на официальном сайта фонда. Как и в случае с анимационным отбором, каждый из проектов должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации – в том числе и указом по укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Фото: Фонд кино

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Обзор изменений графика релизов на неделе 11–17 мая 2026 года
Подробнее
«Союзмультфильм» и «Атмосфера Кино» подписали соглашение о стратегическом партнерстве
Подробнее
Премия ТЭФИ объявила номинантов за 2025 год
Подробнее
Касса России: «Коммерсант» с Александром Петровым продолжает лидировать
Подробнее
В Каннах открывается 79-й международный кинофестиваль
Подробнее
Предпродажи уикенда: мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» вырвался вперед среди новинок
Подробнее
REALIST станет фестивалем вертикальных сериалов
Подробнее
Официальная касса России: сажайте, и вырастет
Подробнее
Кинопарк «Москино» будет компенсировать часть расходов на съемку фильмов на своей территории
Подробнее
Фестиваль молодого кино «Новое движение» представил деловую программу
Подробнее
«Художественный» запустил серию лекций о киноиндустрии
Подробнее
Форум VIDMK26 обнародовал программу мероприятий
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Коммерсант» остается в лидерах
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14-17 мая
Подробнее
На Marché du Film 2026 ожидается рекордная посещаемость
Подробнее
Городские легенды: динамика посещаемости в кинотеатрах России в 2025 году
Подробнее
Пятый канал покажет прямую трансляцию церемонии вручения XIII премии АПКиТ 
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» в пятый раз стал генеральным медиапартнером ПМЭФ
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 14–17 мая
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы вернулись на вершину проката
Подробнее