Предварительная касса четверга: «Коммерсант» остается в лидерах

Лучшей новинкой готовится стать мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на байкал»

Согласно предварительным данным, лидером четверга в очередной раз стала драма КОММЕРСАНТ (NKI). Проект записал в свою копилку около 8,4 млн млн рублей. По итогу уикенда фильм может заработать 55–65 млн.



Лучшей премьерой недели стала анимация ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ (NMG) с результатом 4,7 млн рублей. Скорее всего к вечеру воскресенья мультфильм соберет 30–35 млн.



Еще одной новинкой в топ-10 стала российская комедия СВОЯ В ДОСКУ (NKI), которая заработала 2 млн рублей. За четыре дня проката лента должна накопить 12-15 млн.

