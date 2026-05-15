  • Предварительная касса четверга: «Коммерсант» остается в лидерах

Предварительная касса четверга: «Коммерсант» остается в лидерах

Автор: БК

15 мая 2026

Лучшей новинкой готовится стать мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на байкал»

Согласно предварительным данным, лидером четверга в очередной раз стала драма КОММЕРСАНТ (NKI). Проект записал в свою копилку около 8,4 млн млн рублей. По итогу уикенда фильм может заработать 55–65 млн. 

Лучшей премьерой недели стала анимация ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ (NMG) с результатом 4,7 млн рублей. Скорее всего к вечеру воскресенья мультфильм соберет 30–35 млн.

Еще одной новинкой в топ-10 стала российская комедия СВОЯ В ДОСКУ (NKI), которая заработала 2 млн рублей. За четыре дня проката лента должна накопить 12-15 млн. 

Фото: кадр из фильма КОММЕРСАНТ

