Премия ТЭФИ объявила номинантов за 2025 год
Фонд «Академия российского телевидения» назвал финалистов, претендующих на Национальную телевизионную премию ТЭФИ 2026 года.
Конкурс проводится по 52 номинациям в трех категориях: «Информационное и общественно-политическое вещание», «Развлекательное вещание» и «Сериалы».
Церемонии награждения победителей состоятся в Москве 8 и 9 июня 2026 года.
В список сериальных номинаций попали:
Телефильм или мини-сериал (до 4 серий)
- «Дорогой Вилли» (РЕН ТВ)
- «Топор. Июль. 1945» (НТВ)
- «Изгой 3: Западня» (Пятый канал)
- «Наш спецназ: Ингушетия 2» (Пятый канал)
- «Белый лист» (Домашний)
Исторический сериал
- «Хроники русской революции» (Россия-1)
- «Константинополь» (НТВ)
- «Государь» (Первый канал)
- «Душегубы. 1989» (НТВ)
- «Таганрог» (НТВ)
Драматический сериал
- «Атом» (Россия-1)
- «Хирург» (НТВ)
- «Смерш 3. Секретный истребитель» (РЕН ТВ)
- «Любовь Советского Союза» (Первый канал)
- «Оперативная память» (НТВ)
Детективный сериал
- «Первый отдел 4» (НТВ)
- «Тайны следствия 25» (Россия-1)
- «Эльбрус» (Пятый канал)
- «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш» (Первый канал)
- «Дуплет» (Пятый канал)
Мелодраматический сериал
- «Склифосовский 12» (Россия-1)
- «Скорая помощь 8» (НТВ)
- «Виноделы» (СТС)
- «Извините, я передумала умирать» (Домашний)
- «Арбатские тайны» (Первый канал)
Комедийный сериал
- «Мастодонт» (Россия-1)
- «Подслушано в Рыбинске» (НТВ)
- «Праздники 3» (ТНТ)
- «Полярный 5» (ТНТ)
- «Казанова в бегах» (Первый канал)
Лучший актер сериала
- Юра Борисов — «Хроники русской революции» (Россия-1)
- Сергей Маковецкий — «Дорогой Вилли» (РЕН ТВ)
- Михаил Трухин — «Ивановы-Ивановы» (СТС)
- Андрей Федорцов — «Следопыт» (Пятый канал)
- Игорь Золотовицкий — «Улица Шекспира» (Первый канал)
Лучшая актриса сериала
- Юлия Высоцкая — «Хроники русской революции» (Россия-1)
- Вильма Кутавичюте — «Дорогой Вилли» (РЕН ТВ)
- Мария Аронова — «Праздники 3» (ТНТ)
- Агата Муцениеце — «Химкинские ведьмы» (СТС)
- Мария Аронова — «Олдскул» (ТНТ)
Режиссер сериала
- Андрей Кончаловский — «Хроники русской революции» (Россия-1)
- Владимир Щегольков — «Дорогой Вилли» (РЕН ТВ)
- Вадим Островский — «Топор. Июль. 1945» (НТВ)
- Мехрали Пашаев, Антон Федотов — «Виноделы» (СТС)
- Петр Тодоровский — «Подслушано в Рыбинске» (НТВ)
Сценарист сериала
- Елена Киселева, Андрей Кончаловский — «Хроники русской революции» (Россия-1)
- Петр Тодоровский, Иван Баранов — «Подслушано в Рыбинске» (НТВ)
- Игорь Прокопенко, Дмитрий Новоселов — «Дорогой Вилли» (РЕН ТВ)
- Дарья Сойфер,Елена Минервина, Анжела Боскис — «Химкинские ведьмы» (СТС)
- Илья Тилькин — «Минута тишины» (Первый канал)
Продюсер сериала
- Антон Златопольский, Эдуард Илоян, Олеся Гидрат, Алишер Усманов — «Хроники русской революции» (Россия-1)
- Илья Бурец, Максим Филатов, Давид Кочаров, Владимир Тюлин, Анатолий Тупицын, Игорь Прокопенко, Софья Митрофанова — «Дорогой Вилли» (РЕН ТВ)
- Марина Белова, Аинар Лабахуа, Нина Курякина, Юрий Шалимов — «Эльбрус» (Пятый канал)
- Вадим Островский, Наталья Парамонова, Тимур Вайнштейн — «Топор. Июль. 1945» (НТВ)
- Юлия Сумачева, Тимур Вайнштейн — «Константинополь» (НТВ)
Полный список номинантов доступен на официальном сайте премии.
Фото: кадр из сериала «Хроники русской революции»