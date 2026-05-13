Премия ТЭФИ объявила номинантов за 2025 год

Автор: БК

13 мая 2026

Фонд «Академия российского телевидения» назвал финалистов, претендующих на Национальную телевизионную премию ТЭФИ 2026 года.

Конкурс проводится по 52 номинациям в трех категориях: «Информационное и общественно-политическое вещание», «Развлекательное вещание» и «Сериалы».

Церемонии награждения победителей состоятся в Москве 8 и 9 июня 2026 года.

В список сериальных номинаций попали:

Телефильм или мини-сериал (до 4 серий)

  • «Дорогой Вилли» (РЕН ТВ)
  • «Топор. Июль. 1945» (НТВ)
  • «Изгой 3: Западня» (Пятый канал)
  • «Наш спецназ: Ингушетия 2» (Пятый канал)
  • «Белый лист» (Домашний)

 

Исторический сериал

  • «Хроники русской революции» (Россия-1)
  • «Константинополь» (НТВ)
  • «Государь» (Первый канал)
  • «Душегубы. 1989» (НТВ)
  • «Таганрог» (НТВ)

 

Драматический сериал

  • «Атом» (Россия-1)
  • «Хирург» (НТВ)
  • «Смерш 3. Секретный истребитель» (РЕН ТВ)
  • «Любовь Советского Союза» (Первый канал)
  • «Оперативная память» (НТВ)

 

Детективный сериал

  • «Первый отдел 4» (НТВ)
  • «Тайны следствия 25» (Россия-1)
  • «Эльбрус» (Пятый канал)
  • «Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш» (Первый канал)
  • «Дуплет» (Пятый канал)

 

Мелодраматический сериал

  • «Склифосовский 12» (Россия-1)
  • «Скорая помощь 8» (НТВ)
  • «Виноделы» (СТС)
  • «Извините, я передумала умирать» (Домашний)
  • «Арбатские тайны» (Первый канал)

 

Комедийный сериал

  • «Мастодонт» (Россия-1)
  • «Подслушано в Рыбинске» (НТВ)
  • «Праздники 3» (ТНТ)
  • «Полярный 5» (ТНТ)
  • «Казанова в бегах» (Первый канал)

 

Лучший актер сериала

  • Юра Борисов — «Хроники русской революции» (Россия-1)
  • Сергей Маковецкий — «Дорогой Вилли» (РЕН ТВ)
  • Михаил Трухин — «Ивановы-Ивановы» (СТС)
  • Андрей Федорцов — «Следопыт» (Пятый канал)
  • Игорь Золотовицкий — «Улица Шекспира» (Первый канал)

 

Лучшая актриса сериала

  • Юлия Высоцкая — «Хроники русской революции» (Россия-1)
  • Вильма Кутавичюте — «Дорогой Вилли» (РЕН ТВ)
  • Мария Аронова — «Праздники 3» (ТНТ)
  • Агата Муцениеце — «Химкинские ведьмы» (СТС)
  • Мария Аронова — «Олдскул» (ТНТ)

 

Режиссер сериала

  • Андрей Кончаловский — «Хроники русской революции» (Россия-1)
  • Владимир Щегольков — «Дорогой Вилли» (РЕН ТВ)
  • Вадим Островский — «Топор. Июль. 1945» (НТВ)
  • Мехрали Пашаев, Антон Федотов — «Виноделы» (СТС)
  • Петр Тодоровский — «Подслушано в Рыбинске» (НТВ)

 

Сценарист сериала

  • Елена Киселева, Андрей Кончаловский — «Хроники русской революции» (Россия-1)
  • Петр Тодоровский, Иван Баранов — «Подслушано в Рыбинске» (НТВ)
  • Игорь Прокопенко, Дмитрий Новоселов — «Дорогой Вилли» (РЕН ТВ)
  • Дарья Сойфер,Елена Минервина, Анжела Боскис — «Химкинские ведьмы» (СТС)
  • Илья Тилькин — «Минута тишины» (Первый канал)

 

Продюсер сериала

  • Антон Златопольский, Эдуард Илоян, Олеся Гидрат, Алишер Усманов — «Хроники русской революции» (Россия-1)
  • Илья Бурец, Максим Филатов, Давид Кочаров, Владимир Тюлин, Анатолий Тупицын, Игорь Прокопенко, Софья Митрофанова — «Дорогой Вилли» (РЕН ТВ)
  • Марина Белова, Аинар Лабахуа, Нина Курякина, Юрий Шалимов — «Эльбрус» (Пятый канал)
  • Вадим Островский, Наталья Парамонова, Тимур Вайнштейн — «Топор. Июль. 1945» (НТВ)
  • Юлия Сумачева, Тимур Вайнштейн — «Константинополь» (НТВ)
Полный список номинантов доступен на официальном сайте премии.

Фото: кадр из сериала «Хроники русской революции»

