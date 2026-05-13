Премия ТЭФИ объявила номинантов за 2025 год

Фонд «Академия российского телевидения» назвал финалистов, претендующих на Национальную телевизионную премию ТЭФИ 2026 года.

Конкурс проводится по 52 номинациям в трех категориях: «Информационное и общественно-политическое вещание», «Развлекательное вещание» и «Сериалы».

Церемонии награждения победителей состоятся в Москве 8 и 9 июня 2026 года.

В список сериальных номинаций попали:

Телефильм или мини-сериал (до 4 серий)

«Дорогой Вилли» (РЕН ТВ)

«Топор. Июль. 1945» (НТВ)

«Изгой 3: Западня» (Пятый канал)

«Наш спецназ: Ингушетия 2» (Пятый канал)

«Белый лист» (Домашний)

Исторический сериал

«Хроники русской революции» (Россия-1)

«Константинополь» (НТВ)

«Государь» (Первый канал)

«Душегубы. 1989» (НТВ)

«Таганрог» (НТВ)

Драматический сериал

«Атом» (Россия-1)

«Хирург» (НТВ)

«Смерш 3. Секретный истребитель» (РЕН ТВ)

«Любовь Советского Союза» (Первый канал)

«Оперативная память» (НТВ)

Детективный сериал

«Первый отдел 4» (НТВ)

«Тайны следствия 25» (Россия-1)

«Эльбрус» (Пятый канал)

«Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш» (Первый канал)

«Дуплет» (Пятый канал)

Мелодраматический сериал

«Склифосовский 12» (Россия-1)

«Скорая помощь 8» (НТВ)

«Виноделы» (СТС)

«Извините, я передумала умирать» (Домашний)

«Арбатские тайны» (Первый канал)

Комедийный сериал

«Мастодонт» (Россия-1)

«Подслушано в Рыбинске» (НТВ)

«Праздники 3» (ТНТ)

«Полярный 5» (ТНТ)

«Казанова в бегах» (Первый канал)

Лучший актер сериала

Юра Борисов — «Хроники русской революции» (Россия-1)

Сергей Маковецкий — «Дорогой Вилли» (РЕН ТВ)

Михаил Трухин — «Ивановы-Ивановы» (СТС)

Андрей Федорцов — «Следопыт» (Пятый канал)

Игорь Золотовицкий — «Улица Шекспира» (Первый канал)

Лучшая актриса сериала

Юлия Высоцкая — «Хроники русской революции» (Россия-1)

Вильма Кутавичюте — «Дорогой Вилли» (РЕН ТВ)

Мария Аронова — «Праздники 3» (ТНТ)

Агата Муцениеце — «Химкинские ведьмы» (СТС)

Мария Аронова — «Олдскул» (ТНТ)

Режиссер сериала

Андрей Кончаловский — «Хроники русской революции» (Россия-1)

Владимир Щегольков — «Дорогой Вилли» (РЕН ТВ)

Вадим Островский — «Топор. Июль. 1945» (НТВ)

Мехрали Пашаев, Антон Федотов — «Виноделы» (СТС)

Петр Тодоровский — «Подслушано в Рыбинске» (НТВ)

Сценарист сериала

Елена Киселева, Андрей Кончаловский — «Хроники русской революции» (Россия-1)

Петр Тодоровский, Иван Баранов — «Подслушано в Рыбинске» (НТВ)

Игорь Прокопенко, Дмитрий Новоселов — «Дорогой Вилли» (РЕН ТВ)

Дарья Сойфер,Елена Минервина, Анжела Боскис — «Химкинские ведьмы» (СТС)

Илья Тилькин — «Минута тишины» (Первый канал)

Продюсер сериала

Антон Златопольский, Эдуард Илоян, Олеся Гидрат, Алишер Усманов — «Хроники русской революции» (Россия-1)

Илья Бурец, Максим Филатов, Давид Кочаров, Владимир Тюлин, Анатолий Тупицын, Игорь Прокопенко, Софья Митрофанова — «Дорогой Вилли» (РЕН ТВ)

Марина Белова, Аинар Лабахуа, Нина Курякина, Юрий Шалимов — «Эльбрус» (Пятый канал)

Вадим Островский, Наталья Парамонова, Тимур Вайнштейн — «Топор. Июль. 1945» (НТВ)

Юлия Сумачева, Тимур Вайнштейн — «Константинополь» (НТВ)



Полный список номинантов доступен на официальном сайте премии.

Фото: кадр из сериала «Хроники русской революции»