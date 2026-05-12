REALIST станет фестивалем вертикальных сериалов

Автор: БК

12 мая 2026

В новом формате смотр впервые пройдет с 10 по 20 июля

Фестиваль REALIST полностью переключается на показ микродрам и вертикального контента, сообщили организаторы смотра. В обновленном формате фестиваль пройдет в Москве с 10 по 20 июля. Программным директором смотра стала Катерина Пшеницына, продюсером – Жан Просянов. 

Прием заявок на участие в фестивале открыт с 12 мая по 20 июня. Заявки принимаются как из России, так и со всего мира. 

Ожидается, что в новом формате смотр станет центральной индустриальной площадкой для обмена опытом, нетворкинга и обсуждения самых актуальных трендов аудиовизуального контента. Фестиваль объединит зрителей, а также представителей платформ, правообладателей, продюсеров и авторов, работающих с одним из самых быстро развивающихся аудиовизуальных форматов в мире. Планируется участие ведущих мировых платформ и продюсеров из Китая, Латинской Америки, Турции, Индии и Юго-Восточной Азии, за счет чего смотр значительно расширит международную программу, ориентируясь на опыт стран, где формат уже зарекомендовал себя. 

Фестиваль пройдет в гибридном формате, объединив программу показов вертикальных сериалов на онлайн-платформе Chill с B2B-программой и мастер классами в очном формате для представителей индустрии в Москве. Также специально для проведения онлайн-фестиваля платформа Chill запустит вертикальное мобильное приложение. Планируется более 100 тайтлов в конкурсной программе и более 300 во внеконкурсной программе. 

REALIST – международный фестиваль веб-сериалов, который в 2018 году первым в России представил формат короткого сериала, созданного для интернет-среды. Основатель и главный идеолог фестиваля – продюсер Антон Калинкин.

