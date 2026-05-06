Режиссер «Золотого дна» снимет новую версию «Курьера»

Релиз картины намечен на 2027 год

Кинокомпания «Кинотека» приобрела права на новую экранизацию повести Карена Шахназарова «Курьер», по которой был снят одноименный советский фильм.

Режиссером современной адаптации истории про срез современного поколения выступит Илья Ермолов («Хирург», «Золотое дно»), автором сценария – Михаил Зубко (НЕПОСЛУШНИК, ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ), а продюсером – Георгий Малков.

«Мы не переснимаем культовый фильм, а с новым взглядом подходим к экранизации одноименной повести Карена Шахназарова. Сегодня перед молодыми людьми, так же как и тогда, стоит непростой жизненный выбор. Любопытно пройти этот путь с нашими героями, наблюдая за их поиском себя. Вызывает интерес и профессия курьера, которая за это время эволюционировала в одну из самых востребованных», – заявил постановщик.

Старт съемок намечен на июнь, актерский состав пока держится в секрете. Релиз картины в кинотеатрах запланирован на первый квартал 2027 года.

Фото: кадр из фильма КУРЬЕР