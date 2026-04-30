ИРИ подвел итоги конкурсов на создание молодежного контента и ИИ-контента

Всего будут поддержаны 143 проекта

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») назвал победителей сразу двух своих конкурсов.

В рамках отбора на создание молодежного контента будет поддержан 101 проект: 79 по направлению «Контент в блогосфере» и 22 по направлению «Мультиформатный контент». Сумма поддержки составит 3,7 млрд рублей. Целевая аудитория проектов – молодежь 14-35 лет.

В числе проектов, которые получат поддержку:

– «Семья по любви» – практическое руководство для будущих приемных родителей, где зрители вместе с героями пройдут весь путь усыновления/удочерения и адаптации ребенка к семье.

– «Жертвы психологии» – цикл документальных расследований, раскрывающих схемы работы псевдопсихологов и мошенников.

– «Окно №6» – комедийное мокьюментари о сотрудниках и посетителях регионального многопрофильного центра госуслуг.

– «Православные зумеры. Домострой» – продолжение проекта, в котором пара помолвленных молодых людей отправляется в гости к православным семьям от Калининграда до Хабаровска.

– «Громко и вместе» – третий сезон документального сериала о современной музыке и молодых ярких исполнителях.

– «Гламурные девчонки» – комедия с элементами мелодрамы о школьнице, попавшей в идеальный мир, созданный по мотивам ее любимого подросткового ситкома.

– «Станичники» – шоу о молодых успешных фермерах юга России.

– «Мания преследования» – шоу-расследование, основанное на реальных историях сталкинга.

В рамках конкурса на создание ИИ-контента поддержку получат 42 проекта на темы культуры, образования, будущего России и информационной безопасности, а ее объем составит 975 млн рублей. В частности, десять проектов будут реализованы призерами и победителями «Первого кубка нейроконтента».

Среди проектов-победителей оказались:

– «Сказки Верхнекамья» – анимационные фильмы на основе сказок народов севера Пермского края.

– «Шахтерские сказки» – анимационный проект, в котором оживают мифы и легенды рабочих регионов России, превращаясь в современный цифровой эпос о справедливости, характере и силе.

– «ИИ-басни» – анимационные видеоролики, экранизирующие современные и популярные басни российского поэта Влада Маленко.

– «Дон Куку: Зеленый Дебют» – сериал в жанре социальной сатиры, комедии и драмы, рассказывающий о живом огурце, который внезапно оказывается в мире людей и пытается разобраться в собственной сущности, социализироваться и построить карьеру актера и медиамагната.

– «Грабли Толика» – цикл коротких анимационных притч о нравственных выборах в повседневной жизни. Главный герой – медведь Толик, работающий в пункте выдачи заказов (ПВЗ).

– «Московские бабушки» – комедийный сериал о трех москвичках пенсионного возраста, которые, вопреки ожиданиям окружающих, открывают собственную пекарню в центре города.

– «Руссо Футуристо» – тревел-шоу, в котором нейрокопия звездного ведущего отправляется в путешествие по городам России 2226 года и показывает, как благодаря науке и технологиям изменятся города России в будущем.