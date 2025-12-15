top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • ИРИ открыл прием заявок на участие в Национальной премии интернет-контента

ИРИ открыл прием заявок на участие в Национальной премии интернет-контента

Автор: БК

15 декабря 2025

Торжественная церемония награждения состоится весной 2026 года

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») объявил о начале приема заявок на участие в Национальной премии интернет-контента.

На конкурс принимаются проекты на русском или официальных языках народов России, вышедшие в Интернете в период с 1 января по 31 декабря 2025 года. Подать заявку можно до 10 февраля 2026 года (23:59 по мск).

У пятой, юбилейной Премии ИРИ – 15 основных номинаций, в том числе новые: «Канал в мессенджере» и «Промо-кампания в интернете».

Торжественная церемония награждения состоится весной 2026 года. Более подробная информация доступна на официальном сайте премии.

Фото: ИРИ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса уикенда: «Невероятные приключения Шурика» забрали золото чарта
Подробнее
«Централ Партнершип» представил фильмы на 2026-2027 годы
Подробнее
«Comic Con Игромир» объявил полную программу фестиваля
Подробнее
Фестиваль «Дни короткометражного кино» объявил конкурсную программу
Подробнее
Фильмы – победители Дальневосточной кинопремии покажут в Москве
Подробнее
Фестиваль «Дни короткометражного кино» проведет питчинг микродрам и презентацию киноиндустрии Турции
Подробнее
Касса четверга: «Невероятные приключения Шурика» в лидерах
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» готовит полнометражный фильм об Эмиратах
Подробнее
Студия KIONFILM готовит экранизацию «Сказки о рыбаке и рыбке» Пушкина
Подробнее
Джонни Депп спродюсирует англоязычную экранизацию «Мастера и Маргариты»
Подробнее
Paramount предприняла попытку враждебного поглощения Warner Bros.
Подробнее
Disney инвестирует $1 млрд в OpenAI
Подробнее
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Подробнее
Институт кино НИУ ВШЭ и студия CGF запускают курс «Введение в визуальные эффекты»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Невероятные приключения Шурика» возглавили прокат
Подробнее
«Контент-клуб» выиграл очередной суд к одному из юрлиц киносети «Синема Парк» и «Формула Кино»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11-14 декабря
Подробнее
Предпродажи уикенда: впереди всех «Невероятные приключения Шурика» и «Три кота»
Подробнее
Касса России: «Волчок» оказался в лидерах
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 11–14 декабря
Подробнее

Новости по теме

Открыт прием заявок на соискание индустриальной премии «ЦЕХ. За кадром»
Подробнее
«Битва за битвой» стала лучшим фильмом на Gotham Awards 2025
Подробнее
Господдержка кинопроизводства будет слегка увеличена в 2026 году
Подробнее
ИРИ открыл конкурс на создание национального контента
Подробнее
Премия Гильдии актеров США сменила название
Подробнее