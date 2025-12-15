ИРИ открыл прием заявок на участие в Национальной премии интернет-контента
Автор: БК
15 декабря 2025
Торжественная церемония награждения состоится весной 2026 года
Институт развития интернета (АНО «ИРИ») объявил о начале приема заявок на участие в Национальной премии интернет-контента.
На конкурс принимаются проекты на русском или официальных языках народов России, вышедшие в Интернете в период с 1 января по 31 декабря 2025 года. Подать заявку можно до 10 февраля 2026 года (23:59 по мск).
У пятой, юбилейной Премии ИРИ – 15 основных номинаций, в том числе новые: «Канал в мессенджере» и «Промо-кампания в интернете».
Торжественная церемония награждения состоится весной 2026 года. Более подробная информация доступна на официальном сайте премии.
Фото: ИРИ
