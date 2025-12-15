ИРИ открыл прием заявок на участие в Национальной премии интернет-контента

Торжественная церемония награждения состоится весной 2026 года

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») объявил о начале приема заявок на участие в Национальной премии интернет-контента.

На конкурс принимаются проекты на русском или официальных языках народов России, вышедшие в Интернете в период с 1 января по 31 декабря 2025 года. Подать заявку можно до 10 февраля 2026 года (23:59 по мск).

У пятой, юбилейной Премии ИРИ – 15 основных номинаций, в том числе новые: «Канал в мессенджере» и «Промо-кампания в интернете».

Торжественная церемония награждения состоится весной 2026 года. Более подробная информация доступна на официальном сайте премии.

Фото: ИРИ