«Comic Con Игромир» объявил полную программу фестиваля

Автор: БК

9 декабря 2025

Мероприятие пройдет в «Тимирязев центре» с 12 по 14 декабря

С 12 по 14 декабря на «Comic Con Игромир» в «Тимирязев центре» пройдут презентации новинок видеоигр, фильмов, комиксов, встречи с актерами и режиссерами, автограф-сессии, эксклюзивные кинопоказы, розыгрыши мерча и призов, музыкальные выступления и множество других событий. 

В числе заявленных гостей – Юрий Колокольников, Дмитрий Журавлёв, Тихон Жизневский, Евгений Чебатков, Дмитрий Чеботарёв, Сергей Чихачёв, Константин Плотников, Влад Коноплёв, Юлия Пересильд, Мила Ершова, Дарья Мельникова, художник Эсад Рибич, продюсер фильмов Гая Ричи Айван Эткинсон и многие другие. 

С полным расписанием уже можно ознакомиться на сайте фестиваля. 

Фото: кадр из фильма КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА

