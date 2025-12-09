«Comic Con Игромир» объявил полную программу фестиваля
Автор: БК
9 декабря 2025
Мероприятие пройдет в «Тимирязев центре» с 12 по 14 декабря
С 12 по 14 декабря на «Comic Con Игромир» в «Тимирязев центре» пройдут презентации новинок видеоигр, фильмов, комиксов, встречи с актерами и режиссерами, автограф-сессии, эксклюзивные кинопоказы, розыгрыши мерча и призов, музыкальные выступления и множество других событий.
В числе заявленных гостей – Юрий Колокольников, Дмитрий Журавлёв, Тихон Жизневский, Евгений Чебатков, Дмитрий Чеботарёв, Сергей Чихачёв, Константин Плотников, Влад Коноплёв, Юлия Пересильд, Мила Ершова, Дарья Мельникова, художник Эсад Рибич, продюсер фильмов Гая Ричи Айван Эткинсон и многие другие.
С полным расписанием уже можно ознакомиться на сайте фестиваля.
Фото: кадр из фильма КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА
Самое читаемое
Okko рассказал о новинках декабряПодробнее
Касса четверга: полнометражный «Человек-бензопила» возглавил прокатПодробнее
AFI назвал лучшие фильмы и сериалы 2025 годаПодробнее
Netflix приступил к эксклюзивным переговорам насчет покупки Warner Bros. DiscoveryПодробнее
Netflix покупает Warner Bros. за $82,7 млрдПодробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 25/26» представил финальную программуПодробнее
В Госдуму внесли законопроект о полном госфинансировании мультфильмовПодробнее
«Звездные войны» вернутся в кинопрокат в первозданном видеПодробнее
Предварительная касса четверга: «Человек-бензопила» вырвался в лидерыПодробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)Подробнее
Netflix подготовил отчет о культуре смотрения онлайн-платформ среди зумеров и миллениаловПодробнее
НМГ заключила соглашения о сотрудничестве с тремя медиакомпаниями ИндииПодробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)Подробнее
«Comic Con Игромир»: «Твое сердце будет разбито», «Импровизаторы» и Покрас ЛампасПодробнее
Антон Калинкин, Инесса Юрченко и Наталия Гугуева удостоены премии Гильдии продюсеров РоссииПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 1–7 декабря 2025 годаПодробнее
На фестивале «Зимний» прошел кинорынок авторского киноПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4-7 декабряПодробнее
Вопрос ценыПодробнее
Касса России: «Волчок» оказался в лидерахПодробнее