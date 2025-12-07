top banner

Обзор изменений графика релизов на неделе 1–7 декабря 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

7 декабря 2025

«Зараза» с Джо Кири, перевыпуск «Олдбоя» и документальный фильм про киноведа Наума Клеймана

На минувшей неделе «НМГ Кинопрокат» убрал из прокатной сетки два отечественных релиза – комедии ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ (5 февраля) и ДОКТОР ГАФ (19 марта).

Сразу три новых картины заявила «Экспонента Фильм» – THE SURRENDER (29 января), HANDBOOK FOR SUPERHEROES. RED MASK (2 апреля) и OBSESSION (21 мая). В свою очередь, хоррор МУМИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЛА сдвинулся с 29 января на 9 апреля. Раньше там стоял комедийный фильм ужасов ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД, который теперь ушел на 23 апреля.

«Атмосфера Кино» поменяла местами даты выхода двух отечественных проектов – семейной комедии ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА и военной драмы ЛИТВЯК. Теперь они дебютируют в прокате 23 и 30 апреля соответственно.

«Вольга» поставила на 22 января анимационную антологию БЛОКАДНЫЕ СУДЬБЫ. В нее вошли восемь новелл, каждая из которых выполнена в разных техниках современной мультипликации.

Сразу две компании заявили свои новые проекты на 26 февраля – за внимание зрителей на дате поборются фантастическая комедия ЗАРАЗА от Global Film и документальная лента НАУМ. ПРЕДЧУВСТВИЯ от К24.

«Пионер» вновь покажет на больших экранах культовый триллер Пака Чхан-ука ОЛДБОЙ. Его перевыпуск намечен на 2 апреля.

«Ракета Релизинг» выпустит в прокат аниме Исао Такахаты ПОМПОКО: ВОЙНА ТАНУКИ В ПЕРИОД ХЭЙСЭЙ (29 января) и мелодраму ЛЮБОВНЫЙ АПОКАЛИПСИС (19 февраля).

Ray of Sun Pictures сдвинула релиз драмы РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ на неделю раньше – теперь картина дебютирует 29 января, а не 5 февраля.

Фото: кадр из фильма ЗАРАЗА

