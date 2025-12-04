На фестивале «Зимний» прошел кинорынок авторского кино

На кинорынке авторского кино в рамках фестиваля «Зимний» состоялись презентации проектов, находящихся на финальной стадии производства. Были представлены рабочие материалы по 13 фильмам. В основном это были картины дебютантов, поддержанные министерством культуры. Создатели этих лент представляли свои проекты в стремлении найти партнеров по постпродакшну и дистрибьюторов. В том числе и на зарубежных рынках – среди участников кинорынка были прокатные компании из Китая, Италии и Испании. Следующий кинорынок авторского кино состоится на фестивале «Новое движение».

«Надеюсь, проведение кинорынка на фестивале «Зимний» станет доброй традицией, потому что мне кажется органичным для «Зимнего», проходящего в декабре и таким образом как будто бы подытоживающего фестивальный сезон, проводить это мероприятие, в рамках которого делается своеобразный прогноз на фестивальный сезон следующего года, – заявил куратор кинорынка Андрей Апостолов. – Представленные фильмы – это авторское, фестивальное кино, которое, я думаю, мы в следующем году будем наблюдать на многих фестивалях – на «Зимнем», «Маяке», «Окне в Европу», «Короче», «Новом движении», «Горький Fest», ММКФ. В нашей стране, слава богу, дефицита фестивалей нет. В рабочей, предварительной форме заявлены проекты, которые, как мне кажется, составили бы очень сильную самостоятельную программу фестиваля».

В психологической драме БО-БО рассказывается о девочке с большой бордовой гемангиомой на лице. В родной деревне Надя все время сталкивается с буллингом со стороны деревенской шпаны, неприязнью и насмешками окружающих, но и собственная семья не принимает ее такой, какая она есть. Бабушка пытается устранить болезнь всеми доступными ей религиозными методами, мама постоянно грезит об операции в Москве. А Надя хочет просто быть самой собой и заниматься своим любимым делом – петь в хоре. Попав в очередную передрягу, она все же оказывается в московской больнице, где встречается с такими же детьми с особенностями. После устранения проблемы физически, в семье Нади ничего не меняется и становится понятно, что дело в не родимом пятне, а в самой семье.

Фильм затрагивает тему особенных детей. Каждый ребенок имеет право быть счастливым, расти и развиваться в благоприятных условиях и иметь полноценную жизнь. Но становление этого пути берется из самого корня, а именно – из семьи. И картина рассказывает о том, как сложно и необходимо быть настоящей семьей, дарить близким дом, защиту и связь, умение прощать. По показанным материалам, картина впечатляет визуальным языком и обладает четким художественным решением и авторским видением, а также рассказывает увлекательную историю. Среди референсов называют ЧУЧЕЛО Ролана Быкова.

В фильме снимались Дарья Альхова, Александр Цыганов, Марина Лебедева, Ольга Лапшина, Сергей Колесников, Олег Рязанцев, Ирина Улановская. Режиссер и автор сценария – дебютант Анастасия Кузина, картина снята по ее личной истории. Продюсером выступает Александр Просянов, промопродюсером – Жан Просянов. Маркетинговую поддержку проекту окажет «Кино-Театр.Ру», «Киноафиша», Film.Ru. Съемки картины кинокомпании «Карелия Фильм», создаваемой при поддержке министерства культуры, завершены, к концу года подойдет к финалу монтаж.

Документально-игровой фильм САМАЯ УМНАЯ УЛИЦА В МИРЕ рассказывает историю Новосибирского Академгородка, где буквально на одной улице живут и работают тысячи кандидатов и докторов, чьи знания охватывают все известные области наук. Это уникальное явление сочетает прагматизм советской науки с духом энтузиазма и визионерства 60-х. Оно таит в себе огромное количество элементов, игравших существенную роль в нашем прошлом и влияющих на нашу жизнь до сих пор. В результате этого серьезного социального эксперимента были совершены важнейшие научные открытия ХХ века.

Фильм исследует нераскрытую историю Академгородка, который увлечет зрителя неожиданными научными фактами. К примеру, туда приезжали зарубежные знаменитости, и именно там была придумана книга «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких. В картине приняли участие физик Александр Скринский, создавший первый в мире коллайдер на основе метода встречных пучков, а также участвовавший в работе над Большим адронным коллайдером, и археолог Анатолий Деревянко, открывший ген денисовского человека.

История Академгородка рассказывается через жизнь его создателя, Михаила Лаврентьева, – в молодости его играет Лев Зулькарнаев, в зрелом возрасте – Алексей Серебряков. Это история мечтателя, который столкнулся при реализации своей идеи с рядом проблем и вынужденных компромиссов, что в дальнейшем имело тяжелые последствия для науки. Также в картине задействованы Алла Сигалова и Евгений Ткачук. Автором сценария и режиссером выступает Иван Вдовин, продюсером – Алена Кремер. За производство проекта с бюджетом 95 млн отвечает «Пик Медиа» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая драма готова, с января по июль 2026 года она будет участвовать на различных фестивалях. Релиз в кинотеатрах запланирован на осень.

В центре сюжета драмы МОН производства «Твин Медиа» и «Продюсерского центра «СПбГИКиТ-Дебют» при поддержке Минкультуры – молодая талантливая музыкант Алина. Она получает шанс построить карьеру за границей, но, узнав, что ее бабушка, которая и учила ее музыке, страдает от болезни Альцгеймера, возвращается обратно в Татарстан. Алина вместе со своим другом и продюсером Артемом пытается вернуть память бабушке и исполнить ее желание – найти «сокровище», закопанное в родной деревне, которая оказалась затоплена.

Главные роли исполнили Дина Губайдуллина («Слово пацана. Кровь на асфальте», Happy End, СВЕТ, 1993) и Олег Савостюк (СНЕГИРЬ, АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, «Урок»), образ мамы Алины воплотила Ольга Сутулова. Олег Савостюк стал настоящей звездой кинорынка – он сыграл роли в трех проектах, снимавшихся еще до того, как он стал широко известен после АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС. Видимо, именно этот артист пойдет по пути Данилы Козловского, Александра Петрова и Юры Борисова. Также Алексей Серебряков и Никита Кологривый были востребованы на проектах кинорынка – они приняли участие в двух фильмах каждый.

Режиссерское кресло МОН заняла дебютантка Софья Чигирова. Продюсеры – Наталия Горина и Платон Эмих. Мон – с татарского переводится как «мелодия, душа, грусть», это понятие отражает особенное звучание татарских народных песен. Главная тема картины – поиск души и вопрос о том, что остается от человека без его памяти. В фильме исследуются отношения детей и родителей, а также происходит погружение в татарскую культуру. Картину планируют завершить в феврале 2026 года.

Поиском и пониманием себя также занимается героиня драмы ВТОРАЯ ТАНЯ, 35-летняя жительница Петербурга Таня. По вечерам она ходит на актерские курсы, где ей дают задание подготовить монолог на основе блокадного дневника женщины, которую тоже зовут Таня. Таня в настоящем начинает представлять себя на месте Тани из прошлого, и две реальности постепенно переплетаются. Молодые женщины в чем-то похожи, но в то же время очень разные. Современная Таня – успешный риэлтор, мечущаяся, тревожная, хватающаяся за разные дела и увлечения, мечтающая о любви. Таня в прошлом – художница, мать двоих детей, вдова летчика. Накануне войны она встречает Ивана – новую любовь, свое счастье, которое разрушила война.

Погружение современной Тани в роль и осмысление ею жизни Тани из прошлого показано необычно – Таня в блокадном Ленинграде поет песню группы «Маша и медведи», ужасы войны выглядят нереалистичными, а стилизованными, как их представляет себе героиня. Фильм рассказывает о том, как выжить в реальности, где найти в себе силы для того, чтобы проходить жизненные испытания, и как найти в себе надежду. В картине снимались Полина Лиске, Евгений Харитонов, Денис Прытков, Андрей Феськов. Режиссерское кресло заняла Алиса Ерохина (НАКАНУНЕ). Продюсер – Юлия Мишкинене. Производством занималась «Вита Актива Продакшн» при поддержке Министерства культуры РФ. Проект находится на постпродакшне, готовность – март 2026 года.

В драме ДРУГОЙ МИР Петр Федоров и Елена Николаева играют родителей 15-летнего Саши на грани развода. В еще вчера счастливой семье – трещина: отец проводит дни и ночи на работе, в магазине аккумуляторов, мать готовится к переезду. Мальчик чувствует неладное и пробует исправить ситуацию. В картине снимались Никита Конкин, Александра Тихонова, Сейдулла Молдаханов, Дилия Анаркулова, Вадим Рутковский, Мария Биорк, Артем Тульчинский, Алексей Медведев. Режиссером и соавтором сценария стал дебютант Николай Коваленко, оператором – Даниил Кононов.

Фильм рассказывает о жизни после детства, где есть разлад, отчаяние, но и надежда. Показанные сцены передают психологическое напряжение героев и авторское видение режиссера. Продюсер Максим Королев уверен в режиссуре и визуальном языке картины и планирует потратить на маркетинг проекта 4-5 млн рублей. Проект «Кинокомпании Альянс», снятый при поддержке министерства культуры, находится на этапе постпродакшна и окончательно будет готов в марте следующего года.

Режиссер и автор сценария Никита Грушин и продюсер Екатерина Филиппова представили социальную драму НОВЫЙ ДОМ. После семи лет тюрьмы героиня Дарьи Савельевой выходит на свободу. У нее нет ни дома, ни семьи, ни смысла жизни, а чувство вины за прошлое и убийство мужа не отпускает ее. Благотворительный фонд помогает Анне устроиться на работу, предоставляет место в общежитии и направляет в группу психологической поддержки. Там она встречает Романа (Петар Зекавица), который помогает ей осознать: чтобы полноценно жить дальше, ей нужно разобраться с тем, что тяготит ее изнутри. Также героиня пытается помочь дому престарелых во главе с персонажем Александра Яценко.

По словам Екатерины Филипповой, современный авторский кинематограф как осмысление происходящего в мире и в кино должен сочетать в себе несколько компонентов: актуальность темы, новый взгляд на проблему и способность заинтересовать зрителя. Соединение авторского высказывания, изучение острого социального вопроса и жанра – необходимо для успеха у зрителей. В НОВОМ ДОМЕ исследуются темы реабилитации бывших заключенных, заботы о пожилых людях, социальных гарантий и проработки травмы. Предполагаемый срок завершения производства проекта «Пан-Атлантик Студио», снятого при поддержке министерства культуры, – весна 2026 года.

В семейной драме УРОКИ МУЗЫКИ двенадцатилетний Глеб Белов, талантливый скрипач из Клина, проходит в финал престижного всероссийского конкурса «Юные виртуозы». В столице он сталкивается с миром, где искусство превращено в шоу, а победа зависит не только от мастерства, но и от связей, денег и социальных сетей. Это фильм о том, что самое важное в искусстве – не награда, а голос, который никто не сможет заглушить.

В картине снимались Алексей Гуськов, Мария Луговая, Вадим Демчог, Кирилл Гребенщиков, Таша Цветкова, Патрик Нигард, Агния Воробьева, Юрий Башмет. Режиссером выступил Дмитрий Иосифов, продюсеры – Анастасия Казанкова, Лилия Склярова, Татьяна Лобанова, Тарас Черноштан. Производство проекта кинокомпании «Чики Пикчерз», создаваемого при поддержке министерства культуры, завершено, релиз запланирован на весну следующего года.

Мистический триллер ТЕМНЫЕ МЫСЛИ представили продюсер Максим Добромыслов и режиссер и соавтор сценария Влад Малахов. По сюжету, молодая семья, герои Максима Стоянова и Виктории Корляковой, едет в деревню, чтобы спрятаться от кредиторов. Но в деревенском доме умершей тетки их ждет зло, которое опаснее, чем любой коллектор. Также в картине задействованы Александра Евсеева, Клаудиа Каин, Галина Медведева, Ольга Смирнова. Ролик представил героев и зловещую атмосферу и хтонь заброшенной русской деревни, куда они попадают. Фильм кинокомпании «Переворот» находится на финальной стадии монтажа.

В драмеди БЕЗ ОГЛЯДКИ героини Анны Пересильд и Дарьи Алыповой случайно убивают, как они думают, человека и пускаются в бега. Чем дальше раскручивается история, тем неоднозначнее становится как само убийство, так и то, от чего на самом деле убегают девушки. В фильме также задействованы Сабина Ахмедова, Илья Коробко, Алексей Розин, Олег Савостюк. Режиссером и соавтором сценария выступает Наталия Кончаловская. Продюсеры – Анна Шалашина, Елена Ткачук. Съемки завершены, скоро приступят к монтажу. По картине показали отрывок, где героини пытались шантажом выманить деньги у знакомого. Фильм производства 23MMOON Production и WISH Media при поддержке Минкультуры планируется завершить к маю 2026 года.

Режиссер фильма БРАТ 3 Валерий Переверзев представил свой новый проект, детективную драму ДОМ МОД. По сюжету, молодой парень Отто, сотрудник столичного Дома мод, готовится к свадьбе со своей невестой Марией. На одном из показов он встречает учительницу, в которую был влюблен в юности. Чувства вспыхивают снова. Эта связь влечет за собой череду проблем и неприятностей, результатом становится убийство в самом сердце модного дома. У этой истории есть четыре рассказчика – они на протяжении всего фильма спорят о художественном решении сцен, о жанре, а также о цветовой гамме того или иного костюма героев. Классический ли это детектив, французская комедия или сюрреализм в фэшн-тонах – предстоит определить зрителю в самом финале.

Главные роли исполнили Владимир Конкин, Владимир Торсуев, Юрий Торсуев, Юлия Переверзева, Василий Карпенко. Продюсером выступила Юлия Переверзева. Производством занималась кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна». Фильм должен быть готов к маю 2026 года. По словам режиссера, создатели ищут особенного партнера для проекта – не того, кто хочет что-то заработать, а того, кто не боится все потерять.

Продюсер Денис Ковалевский представил приключенческий фильм СТЕПНЫЕ БОГИ по одноименной книге Андрея Геласимова. Летом 1945 года в забайкальской деревне на границе с Китаем десятилетний Петька пытается спасти умирающего от загадочной болезни друга. Но единственный, кто может ему помочь – пленный японец Хиротаро из военного лагеря неподалеку. Петька и Хиротаро должны будут найти общий язык, довериться друг другу и призвать на помощь не только науку, но и древних духов.

Роли в картине исполнили Светлана Иванова, Павел Чинарев, Владимир Стеклов, Никита Кологривый, Дарья Екамасова, Наталья Павленкова, Алина Ходжеванова, Ольга Лапшина. Режиссером выступил Олег Асадулин. Тизер заявил увлекательную историю с симпатичным мальчиком в роли главного героя и интересным сеттингом. Фильм «Киностудии Соль», созданный при поддержке министерства культуры, завершен и готов к прокату.

В триллере СОВОК аферист и прожигатель жизни задолжал крупную сумму криминальному авторитету и, чтобы расплатиться, вынужден согласиться выполнить его поручение. Но в пути происходит роковая встреча, и герой оказывается заперт в комнате, где ему предстоит сыграть в игру на выживание. Создатели видят уникальность фильма в неоднозначности антагониста и его мотивов на фоне классового противостояния и рефлексии по поводу распада СССР. В картине снимались Александр Головин, Алексей Серебряков, Пауль Орлянский, Валерий Скорокосов, Заза Чантурия, Анастасия Щеглова, Артемий Мильграм. Режиссер, автор сценария и продюсер – Диана Кади. Проект «Кади Фильм» должен быть готов в феврале 2026 года.

Завершающим и самым ярким проектом Кинорынка стал приквел КРАСНОГО ПРИЗРАКА, КРАСНЫЙ ПРИЗРАК 1812, созданный на стыке авторского и жанрового кино. В историческом экшне Андрея Богатырева Олег Савостюк играет юного графа Михаила Романовского, чье имение безжалостно грабят и сжигают французские фуражиры во главе с Элифом Куражом. В огне погибает семья графа. Юношу спасает от гибели Призрак – партизан-одиночка. Мечтая отомстить, Михаил отправляется в путь вместе с Призраком. Ему предстоит на своем опыте узнать разницу между геройством и долгом, стать учеником Призрака, а затем самостоятельно завершить его борьбу, предотвратив контрнаступление французов и сохранив множество жизней с обеих сторон.

Как отметил Андрей Богатырев, это история взросления героя и его мести, а также фильм про супергероя, но с самобытной концепцией, где супергероем становится не персона, а некий собирательный образ.

В картине снимались Константин Плотников, Алексей Шевченков, Владислав Тирон, Никита Кологривый, Анна Уколова, Ирина Купченко, Владислав Ветров, Евгения Дмитриева, Аскар Нигамедзянов. Референсами называли БЕССЛАВНЫХ УБЛЮДКОВ Квентина Тарантино, КРАСНЫЙ ПРИЗРАК и ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ Серджио Леоне. По фильму показали ролик, продемонстрировавший экшн и размах истории, фрагмент со спасением юного графа и сцену, где герои попали в плен к Денису Давыдову – последнего играет Никита Кологривый. Картина готова. Бюджет проекта «Студии ХЛЕБ», созданного при поддержке Первого канала и «Кинопоиска», составляет 240 млн рублей.

Фото: кадр из фильма КРАСНЫЙ ПРИЗРАК 1812

04.12.2025 Автор: Рая Башинская