top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • В России разработан стандарт для производителей детского и подросткового контента

В России разработан стандарт для производителей детского и подросткового контента

Автор: Илья Кувшинов

28 ноября 2025

Отмечается, что документу еще предстоит пройти этапы публичного обсуждения

Заместитель директора по региональному развитию АНО «Креативная экономика» Мария Долгих рассказала в рамках «Пирингового форума 2025», что в России разработан стандарт для производителей детского и подросткового контента. Об этом сообщает «Телеспутник».

Документ призван помочь представителям креативных индустрий создавать продукт, соответствующий государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских нравственно-духовных ценностей.

«Разработку стандарта мы начали по просьбе Администрации Президента. Наша цель – получить контент, который действительно соответствует заявленным ценностям. А задача – добиться, чтобы создаваемый контент попадал в сознание ребенка на определенном языке и оценивался не просто по качеству изображения, но и по тому, отражает ли он патриотизм, созидательный труд, единство народов России и другие ценности правильным способом», – подчеркнула она.

Стандарт состоит из четырех частей: в первой раскрываются основные понятия и принципы, говорится о специфике детского и семейного контента, определяются возрастные особенности; вторая посвящена духовно-нравственным ценностям; в третьей рассматриваются специальные темы и образы для такого контента (например, здоровые привычки и полезные навыки, образы России и образы профессий). В четвертой содержатся запреты и ограничения для детского и семейного контента согласно законодательству РФ. 

«Сейчас мы анализируем международные практики и смотрим, какие из них могут быть масштабированы и применены у нас, а какие нужно создавать заново – это и переходы на различный запрещенный контент, и родительский контроль, и обсуждение возраста, в котором молодой человек должен пользоваться теми или иными устройствами, которые контент транслируют», – добавила заместитель директора по региональному развитию АНО «Креативная экономика».

Отмечается, что стандарт не будет инструментом контроля: это практическое руководство по раскрытию традиционных ценностей с конкретными рекомендациями. Долгих также заявила, что документу еще предстоит пройти этапы публичного обсуждения.

Фото: Freepik

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса четверга: «Иллюзия обмана 3» остается в лидерах
Подробнее
Госдума приняла в первом чтении закон об увеличении срока давности за показ фильмов без ПУ
Подробнее
НТВ заключил эксклюзивный контракт со сценаристом «Ментовских войн»
Подробнее
Warner Bros. Discovery рассчитывает принять финальное решение о продаже к концу года
Подробнее
«Иллюзия обмана 3» заработала миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Рибейты кинопроизводителям в Санкт-Петербурге вырастут на 40% в 2026 году
Подробнее
Mediascope впервые раскрыл аудиторию нейросетей в России
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 17–23 ноября 2025 года
Подробнее
Кинофестиваль «Зимний» представил конкурсную программу
Подробнее
Все иностранные фильмы будут демонстрироваться в Армении с субтитрами
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Иллюзия обмана 3» снова на вершине
Подробнее
Игорь Хомский стал директором по развитию студии KIONFILM
Подробнее
Правкомиссия одобрила разрешение Минкульту выбирать приоритетные темы для фильмов
Подробнее
Кинокомпания MEM Cinema Production присоединилась к АПКиТ
Подробнее
Paramount выпустит новый «Час пик»
Подробнее
Новинки декабря в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
Геля, призрак и медведь: итоги российского онлайн-проката в октябре 2025 года
Подробнее
Касса России: «Авиатор» смог вырвать серебро
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Умри, моя любовь» расположилась выше всех новинок
Подробнее
Официальная касса России: Маша высокого полета
Подробнее