Заместитель директора по региональному развитию АНО «Креативная экономика» Мария Долгих рассказала в рамках «Пирингового форума 2025», что в России разработан стандарт для производителей детского и подросткового контента. Об этом сообщает «Телеспутник».

Документ призван помочь представителям креативных индустрий создавать продукт, соответствующий государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских нравственно-духовных ценностей.

«Разработку стандарта мы начали по просьбе Администрации Президента. Наша цель – получить контент, который действительно соответствует заявленным ценностям. А задача – добиться, чтобы создаваемый контент попадал в сознание ребенка на определенном языке и оценивался не просто по качеству изображения, но и по тому, отражает ли он патриотизм, созидательный труд, единство народов России и другие ценности правильным способом», – подчеркнула она.

Стандарт состоит из четырех частей: в первой раскрываются основные понятия и принципы, говорится о специфике детского и семейного контента, определяются возрастные особенности; вторая посвящена духовно-нравственным ценностям; в третьей рассматриваются специальные темы и образы для такого контента (например, здоровые привычки и полезные навыки, образы России и образы профессий). В четвертой содержатся запреты и ограничения для детского и семейного контента согласно законодательству РФ.

«Сейчас мы анализируем международные практики и смотрим, какие из них могут быть масштабированы и применены у нас, а какие нужно создавать заново – это и переходы на различный запрещенный контент, и родительский контроль, и обсуждение возраста, в котором молодой человек должен пользоваться теми или иными устройствами, которые контент транслируют», – добавила заместитель директора по региональному развитию АНО «Креативная экономика».

Отмечается, что стандарт не будет инструментом контроля: это практическое руководство по раскрытию традиционных ценностей с конкретными рекомендациями. Долгих также заявила, что документу еще предстоит пройти этапы публичного обсуждения.

Фото: Freepik