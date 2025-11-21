НТВ заключил эксклюзивный контракт со сценаристом «Ментовских войн»

Ожидается, что Максим Есаулов подготовит около 300 серий остросюжетных проектов

Телеканал НТВ подписал эксклюзивный контракт на три года со сценаристом Максимом Есауловым, в рамках которого он подготовит около 300 серий остросюжетных проектов. Об этом сообщают «Ведомости».

Бывший сотрудник правоохранительных органов и писатель является одним из самых востребованных авторов НТВ – для канала он писал такие проекты как «Ментовские войны», «Москва. Три вокзала», «Тверская», «Дельфин» и «Горячая точка». Помимо этого, Есаулов принимал участие в создании триллеров и детективов для онлайн-кинотеатров, выступив соавтором сценариев к сериалам «Немцы» (KION), «Игра на выживание» (Premier), «Без правил» (Premier) и многим другим.

Отмечается, что сценарист сейчас разрабатывает более десяти новых проектов, а написанный им детектив «Пират» с Максимом Стояновым уже ушел в съемки. Детали контракта стороны не раскрывают, однако представитель НТВ уточнил, что договор оставляет возможность для увеличения количества эфирных часов.

Фото: соцсети