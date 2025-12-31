Лучшие фильмы 2025 года: выбор редакции БК

Накануне зимних праздников авторы «Бюллетеня кинопрокатчика» по традиции рассказывают о картинах, которые особенно им запомнились и были важны в уходящем году.

СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ

Илья Кувшинов

Лично для меня 2025-й оказался не самым удачным годом в плане кино – разочарований было в разы больше, чем приятных сюрпризов. Однако в числе последних вполне можно назвать драму СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ Бакура Бакурадзе. «Нежная ода скуфам», как метко выразился кто-то из рецензентов, после просмотра оставляет неоднозначное, но какое-то подозрительно положительное чувство. То ли все дело в атмосфере Тбилиси в кадре, то ли в теплом отношении режиссера к главному герою Левану (которого трудно назвать особо приятным человеком), то ли в документальности операторской работы. По итогу у Бакурадзе получится яркий представитель жанра slice of life, который при всей своей излишней медитативности вполне мог бы оказаться в международном конкурсе какого-нибудь «Сандэнса».

ИСПЫТАНИЕ СЕВЕРОМ

Ольга Куликова

Я люблю дикую природу, по-настоящему сильных мужчин и сюжеты, в которых люди делают что-то впервые и, несмотря на море сложностей, добиваются заветного результата. Все эти факторы сошлись в документальном фильме о традиционной камчатской гонке на собаках длиной в 1100 километров. Фильм красивый, познавательный и честный. Пару раз за просмотр приятно прослезилась. Эмоциональные преодоления героя в чужой экстремальной среде на фоне снежной природной эстетики запали мне в душу. Вышла с показа с желанием жить, глубоко дышать и двигаться вперед. Это хороший знак!

РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ

Никита Никитин

Музыкальная мелодрама Амели Боннен открывала в этом году Каннский кинофестиваль, где сходу собрала спорную прессу. Возможно, фильм и в самом деле попал в столь престижный слот по французской «квоте» и в соседстве с эстетскими драмами со всего света смотрелся несколько чужеродно. В то же время это не означает, что лента не заслуживает самого широкого зрительского внимания. Да, во время просмотра вам придется определиться со своим отношением к неказистым музыкальным номерам, но в остальном попасть под обаяние этой трогательной, теплой и ностальгической картины, как мне представляется, совсем не сложно. РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ населен очень узнаваемыми, становящимися почти сразу родными персонажами, наполнен наивными шутками, понятными конфликтами и милыми наблюдениями за провинциальной жизнью. Возможно, этого не хватит, чтобы удовлетворить синефила, но точно достаточно, чтобы остался доволен ваш внутренний франкофил.

Я БЫ ТЕБЯ ПНУЛА, ЕСЛИ БЫ МОГЛА

Максим Острый

Держащаяся на сверхкрупных планах актрисы Роуз Бирн работа Мэри Бронштейн решает задачу, которую современный кинематограф зачастую отодвигает на второй план – она создает слепок психологического состояния одного конкретного человека. Это фильм, который не акцентируется на социальном посыле, не несет четкой ценностной структуры и не пытается перейти от частного к универсальному. Напротив, частное его и волнует больше всего. Художественные приемы, символический ряд, задействованный в сюжете, работа со звуком и монтажом – все это призвано дать зрителю опыт Другого, в сколь бы далеких от зрителя обстоятельствах тот не существовал. При этом здесь намеренно нет места для кого-то еще: суровость местной эмпатии предельна. Надо или стать героиней Бирн на два часа, со всем ее ужасом, усталостью и любовью, или пройти мимо, отдавая себе в этом отчет – иного выбора фильм не дает.

ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ

Георгий Романов

Полнометражное продолжение покорившего весь мир аниме-сериала 2022 года. ИСТОРИЯ РЕЗЕ поменяла стилистику рисунка относительно оригинала, но менее зрелищной не стала. Нас ждет все еще невероятно впечатляющее зрелище, сравниться с которым у западной анимации пока не получается. Во многом лиричная история, в том числе и с отсылками к советскому кинонаследию (в одной из сцен главные герои смотрят СУДЬБУ ЧЕЛОВЕКА в кинотеатре), довольно неожиданно заставит вас плакать в финале. Впрочем, долю ураганного экшна с литрами крови, присущего франшизе, зритель тоже обязательно получит. Впечатляет и тот факт, что вся история упакована в довольно компактный полуторачасовой хронометраж, но ощущения какой-то недосказанности в финале не остается. Удивительная лаконичность, которая все реже присуща современным кинематографистам. Пожалуй, самый яркий релиз года, который чудом добрался до российских кинотеатров и сумел порадовать всех многочисленных поклонников аниме в стране, а возможно, и породил новых.

НОВАЯ ВОЛНА

Вероника Скурихина

Под конец года даже кинокритики, кажется, уже не любят кино. А что обычно делают, чтобы взбодрить человека? Брызжут на него холодной водой. В случае с кинокритиками аналогичный эффект оказывает НОВАЯ ВОЛНА Ричарда Линклейтера. Кино о критике, который, кажется, никогда не уставал любить кино и перерос самого себя, став одним из самых цитируемых режиссеров в мире. Кино о Жане-Люке Годаре, но на самом деле обо всех, кто совершил один из ключевых переворотов в мировом кинематографе. Портретное сходство не так важно, как эмоциональное. Это документ по своей структуре, хроника съемок одного фильма, но составленная влюбленным в свой предмет секретарем. Линклейтер – известный ценитель ретроэстетики, сам создатель культовой трилогии ПЕРЕД… и экспериментального фильма ОТРОЧЕСТВО – не играет в Годара, а вступает с ним в нервический и одновременно идиллический диалог, когда заранее знаешь исход истории, но с удовольствием вгрызаешься в детали уже произошедшего. Кино идеалиста об идеалисте для идеалистов. Кино для всех, кто любит кино.

